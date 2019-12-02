Дана Борисова рассказала о беременности от Алексея Панина

СМИ сообщили, что у Даны Борисовой и Алексея Панина родится ребенок. Популярная телеведущая и скандально известный актер прокомментировали новость.

Несколько дней назад Дана Борисова обнародовала фотографию, на которой запечатлена с Алексеем Паниным. В комментариях к посту многие подписчики обратили внимание на живот, проглядывающий сквозь наряд блондинки. Немедленно поползли слухи о том, что ведущая ждет ребенка. А кто-то и вовсе ляпнул, будто отцом будущего малыша является Алексей Панин.

Некоторые СМИ подхватили и растиражировали эту новость. Интересным обстоятельством оказалось то, что обычно комментирующая любой слух о себе Борисова на сей раз промолчала. Видимо, отсутствие подтверждения или опровержения со стороны популярной блондинки подхлестнуло прессу на еще большую шумиху.

И тут вдруг не выдержал Панин. Актер, известный неоднозначной репутацией, решил одним махом положить конец сплетням, которые в последнее время муссируются вокруг него. Он обратился к представителям СМИ, не выбирая выражений.

{code74091}

"То что Российские СМИ это "ДНО" никто из нормальных людей давно не сомневается, но я до сих пор не перестаю удивляться их хамству и наглости (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявил Алексей на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Он решил высказаться относительно беременности Борисовой, своего якобы пугающего из-за пьянства внешнего вида и решения покинуть страну из-за долгов. "Вы ***????!!!!!! Это я к вам обращаюсь, журналисты!!!! Перед тем как что-то писать вы, ***, хоть проверяйте!" – взорвался актер.

Артист опроверг все вышеперечисленные данные. "Я не должен этому государству ни одного рубля! Я отдал за долги свою машину BMW. Дану Борисову за последние 7 лет я видел один раз и это было 4 дня назад! Как вы, ***, определили что она беременная! Вы в своем уме!!! А по поводу моего внешнего вида я даже говорить не хочу! Какое лицо, по вашему должно быть после уколов???!!!!💉 Слова ботокс , филлеры не слышали????!!!" – обратился к репортерам возмущенный Алексей Панин.

Не осталась в стороне и Дана Борисова. В приложении "Сторис" в соцсети "Инстаграм" она коротко написала: "Я не беременна от Панина. Видела его всего пару раз в жизни". Оказывается, телеведущая приняла участие в съемке передачи на "Ютубе", которую продюсировал актер.