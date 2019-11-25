Натянувшая лицо Борисова вызвала шок

Поклонники были в шоке от того, насколько изменилась их любимая знаменитость. На опубликованных в "Инстаграм" кадрах телеведущая выглядит как кукла Барби. Ни единой морщинки, ухоженное, словно натянутое лицо и пухлые губы.
"Во вторник я улетала в Питер на один день к доктору Артуру Христенко 😘 в клинику "Медичи". Я давно ходила к этому доктору ,когда он принимал и в Питере и в Москве ДОКТОР 🔝‼️И ,когда мой внешний вид меня перестал устраивать ,решила не рисковать и полетела в Питер к Артуру ✈️" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Борисова.
Она призвала поклонников посмотреть карусель из ее снимков и оценить результат, однако подписчики не оценили стараний Даны. Конечно, многие высказались, что звезда отечественного шоу-бизнеса выглядит потрясающе, однако большинство выразило мнение, что телеведущая перебарщивает с косметическими процедурами.
"Блин !!!все прекрасно !омолаживаться да надо !!убирать морщины и т д !!!но губы !!!что же блин у всех они одинаковые как у кукол ...", "Дана,пора остановиться. Извините,но пластики очень много.", "Из крайности в крайность, то наркота, то чрезмерное увлечение омолаживающими процедурами и уколами", "Ты раньше без смас лифтинга и без какого-то ботекса была красива", "Сама на себя не похожа уже", – высказались комментаторы.
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