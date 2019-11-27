"Гастарбайтер с Украины": Дана Борисова представила мужа наркомана

В личном "Инстаграм" теледива поведала, что отметила два с половиной года "трезвости и чистоты". Как известно, ранее у Даны Борисовой были проблемы с алкоголем и наркотиками.
Знаменитость не скрывает, что когда она употребляла запрещенные вещества и прикладывалась к бутылке, совершила много глупостей. Звезда вышла замуж за скользкого типа, тоже наркомана. Этот брак, по словам Даны, продлился всего три месяца.
"Муж, загадочный гастарбайтер из Украины 😨😱🙈, который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал ПРО НОВЫЕ ВЕЩЕСТВА 🤦♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – поделилась Дана Борисова с подписчиками.
Телеведущая опубликовала снимки, которые, судя по всему, были сделаны во время свадебного банкета. "Потом развелась в одностороннем порядке, больше его никогда не видела", – добавила звезда, отвечая на вопросы подписчиков.
Дана Борисова отметила, что подробнее о ее скоротечном браке можно будет прочитать в ее книге "Жизнь под кайфом". Журналистка сама работает над изданием. В "Сторис" знаменитость даже продемонстрировала рукопись. Дана Борисова обещала закончить автобиографию в первых числах декабря.
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