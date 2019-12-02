"И тут маму накрывает": Бородина в истерике набросилась на дочь

Десятилетняя наследница звезды телестройки несколько лет занимается художественной гимнастикой. Маруся уже добилась первых успехов. Накануне прошли очередные юношеские соревнования, в которых дочь Ксении Бородиной заняла первое место.
По словам телеведущей, эта победа досталась Марусе нелегко. Девочка впервые выступала с мячом. Из-за этого Бородина очень нервничала. Заменив настрой матери, маленькая гимнастка совсем растерялась. У девочки начало все валиться из рук, что вывело Ксению из себя. У телеведущей в буквальном смысле началась истерика, она накинулась на наследницу с криком.
"Я вот в этот момент, головой все понимаю, а на лице такое выражение , от которого ребенок в шоке, трудно контролировать. Да еще она вдруг решает сдаться и тут маму накрывает👺 вот нельзя в этот момент ругать, это как с домашним заданием, когда тебе все очевидно, а ребенок в этом момент начинает циклиться и тут состояние включается, как-будто срок отмотала😂🙈🙀 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", - поделилась Ксения Бородина в личном "Инстаграм".
В итоге звезде шоу "Дом-2" удалось взять себя в руки. Мама и дочь успокоились. Маруся заняла столь желанное первое место."Она первый раз выступала с мячом, это дико тяжело, ни разу не уронила🤗🤗🤗", – резюмировала Ксения Бородина.
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