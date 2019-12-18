"Отверженная поклонница": Собчак публично сцепилась с чужим мужем

Ксения Собчак призналась, что не понимает, когда 40-летние женщины публикуют откровенные снимки в соцсетях. Это заявление телеведущей вывело из себя мужа светской львицы Оксаны Лаврентьевой.

Ксения Собчак сообщила, что по аккаунтам некоторых дам можно определить степень их отчаяния. Дескать, чем больше "голых" фото у представительницы прекрасного пола, тем сильнее ей хочется иметь мужчину рядом.

"Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв "хоти хоти меня скорее" 😂 Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - рассуждала в личном "Инстаграм" Ксения Собчак.

Подписчики попросили теледиву быть конкретнее и объяснить, кого именно она имеет в виду. Кто-то предположил даже, что журналистка говорит о певице Глюкозе – та обожает демонстрировать сексуальность в личном микроблоге.

"Глюкозе, Оксане, какие еще версии?)))) Да это просто то, чем наполнена моя лента: трусы, ванные, жопы, разрезы – вот и навеяло))))", – пояснила свою мысль Ксения.

Внезапно к обсуждению подключился писатель и по совместительству муж светской львицы Оксаны Лаврентьевой Александр Цыпкин. Он обвинил Собчак в преследовании.

"1. Не завидуй. 2. **** (Отстань – прим. ред) уже от Оксаны, ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все", – внезапно написал Цыпкин.

Ксения Собчак претензий в свой адрес не поняла. Язвительный ответ теледивы не заставил себя ждать.

"Ты о чем, вообще, Саш? Где тут про Оксану? Она разве в отчаянье? Мне казалось, у вас все хорошо. И желаю, чтоб было еще лучше! Приходить и писать МНЕ в комментах "****" это самый смешной твой рассказ🙈 "Я бежал за вами два квартала, чтобы сказать как мне на вас наплевать". Вам все завидуют, это уже весь город знает)) Лично я завидую умению все примерять на себя❤️", – высказалась Ксения Собчак.