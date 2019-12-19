"Совсем *****, отбросы": экс-подруга публично размазала Собчак

Ксения Собчак, судя по всему, окончательно разругалась с подругами. Против теледивы выступила светская львица Ника Белоцерковская.

Собчак и Белоцерковская когда-то были добрыми приятельницами. Черная кошка между дамами пробежала в момент развода певца Сергея Шнурова с женой Матильдой. Ксения тогда поссорилась с вокалистом, выступив на стороне его супруги. Ника же во всем поддержала Сергея и даже поехала с ним отдыхать.

Стоить отметить, что на не так давно отгремевшей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Ники Белоцерковской не было. Знаменитости так и не смогли преодолеть непонимание.

Между тем светская львица не смогла упустить возможность вставить шпильку телеведущей. Белоцерковская выступила против Собчак в разгоревшимся конфликте. Ксения поругалась с мужем еще одной светской львицы Оксаны Лаврентьевой, писателем Александром Цыпкиным.

Ника поддержала Александра, который негодовал из-за замечания теледивы. Та раскритиковала 40-летних женщин, публикующих откровенные снимки в соцсетях. Цыпкин решил, что речь идет о его жене: Оксана как раз показала в микроблоге "обнаженные" фото.

В ответ Белоцерковская язвительно отметила, что сейчас "вертит задом" на Кубе. Она не знала, что появился комитет по эстетике, который запрещает женщинам за 40 "бегать в трусах".

"Дабы не оскорблять своей омерзительной (в этом возрасте) похотью (а какой еще быть может посыл?) людей с повышенным чувством прекрасного. Совершенно согласна: от одной мысли, что существо (40+, женский пол), которому давно пора завещать свой скелет этнографическому музею, имеет наглость публично намекать на присутствие в ее жизни (о, боги) жизни (еще раз простигосподи) половой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась светская львица.

Ника предложила создать специальные закрытые социальные сети, где она и другие 40-летние дамы смогут "трясти своими дряблыми телесами". Вход на платформу, по задумке светской львицы, будет по пропускам.

"Который, конечно же, нам выдадут после тщательного медосмотра на % содержание жира и разрешенное количество складок на несвежих боках. А то ишь! Хотите меня, кричат Светланы-Оксаны! Совсем *****, отбросы. Под лавкой сидите, списанные жестокой природой. Развели тут бордель извращенцев. Геронтологи, **** всех пристрелить! Всех! А может, даже и сжечь. Только свежее мясо! Это место для красивых людей! Вывешу напоследок мерзкую мерзость и спускаюсь в подвал. Там темно. Может и клюнет какой старичок 65+, наощупь, конечно. Кого вырвет сейчас – простите. Последний вагон!" – написала бывшая подруга Ксении Собчак, а после этого опубликовала собственное фото в купальнике.

Телеведущая не заставила себя долго ждать. Она отреагировала на гневный выпад и попыталась перевести все в шутку.

Ксения Собчак отметила, что не наблюдает провокационных снимков в микроблоге Ники. "Скромно в шортиках под таким постом – это предательство подруги!!! А запрет, видимо, только один, судя по реакции Цыпкина и его котиков – писать на собственной странице о том, что тебе кажется диким. Прямо замахнулась на святое– смела сказать, что от бесконечных эротофото взрослых вроде и умных женщин попахивает отчаянием", – высказалась теледива. Ксения Собчак привела в пример Ольгу Слуцкер, Полину Юмашеву и Наталья Синдееву – 40-летних женщин, которые находятся в отличной форме, однако "голые" фото не выкладывают.