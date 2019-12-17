"Вот вам правда": дочь показала на видео смертельное увлечение Борисовой

Девочка намекнула на то, что ее звездная мама вновь подсела на запрещенные вещества, несмотря на громкие заявления о победе над пагубной зависимостью. В качестве доказательства Полина опубликовала в "Инстаграм" видео, на котором запечатлено, как их собака ест разбросанные на полу таблетки.
"Вот вам правда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными "лекарствами", – цитирует ребенка "Экспресс газета". При этом дочь Даны Борисовой пригрозила, что может выложить еще много разоблачительных фото и видео.
Наследница телезвезды заявила, что именно из-за "новых старых проблем" Даны Борисовой они сильно поругались, после чего девочке даже пришлось вызывать скорую помощь. Позже Полину забрал отец.
Сейчас дочь Даны Борисовой находится у папы и пробудет там довольно долго. По ее словам, знаменитая родительница в ближайшее время вновь отправится на реабилитацию в Таиланд.
Напомним, ранее Дана Борисова сообщила, что дочь залила рукопись ее книги "Жизнь в кайф", в которой откровенно рассказала о своих зависимостях и о том, как смогла их преодолеть. Испугавшись материнского гнева, девочка выкинула тетрадь.
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