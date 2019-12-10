"Просто аморально!": Бородина взбесилась из-за действий знаменитой актрисы

Ксения Бородина любит общаться со своими поклонниками, поэтому весьма часто предлагает им задать ей вопросы на самые разные темы. Так, один фанат поинтересовался у нее, как она относится к тому, что "дети зарубежных звезд меняют пол". Ксения Бородина почему-то решила. что речь идет о голливудской актрисе Анджелине Джоли.
Дело в том, что ее 13-летняя дочь Шайло (по другим данным, Шило) якобы принимает гормональные препараты, чтобы блокировать женское развитие своего организма. Более того, рядом зарубежных СМИ сообщалось, будто девочка-подросток даже выбрала себе новое имя – Джон. Отметим, что сама Анджелина Джоли никак не прокомментировала эти данные.
Ксения Бородина же не смогла сдержать своего возмущения. "Я считаю это полным идиотизмом! Сначала все посмотрели на нее и пошли колоть такие губы (у голливудской дивы от природы пухлые губы. – Прим.ред.), потом когда она вытащила импланты из-за риска заболеть раком, все тоже побежали вытаскивать! Теперь все побегут менять пол своим детям??? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – задалась риторическим вопросом ведущая телепроекта "Дом-2".
Материал дополняется
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Что думаете про сиськи Асмус?
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
До мужа было 30 мужчин
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
Вы делаете минет своим парням?