"Шиза и паранойя!": попавшая в немилость Водонаева послала Бородину

Алена Водонаева высказала собственную точку зрения по поводу конфликта с телеведущей Ксенией Бородиной. По словам экс-участницы шоу "Дом-2", знаменитость уже забыла, с чего все началось.

Алена Водонаева отметила, что не "продавала" информацию о беременности Ксении Бородиной журналистам. Экс-участница реалити-шоу когда-то сама потеряла ребенка, поэтому эта тема для нее нечто святое.

Конфликт, по словам Алены, начался из-за того, что она и другие подруги беседовали о неверности мужа Бородиной. Водонаева отметила, что теледива помешана на теме деторождения, звезда телестройки послала экс-приятельницу к мозгоправу.

"Я – плохой друг, потому что сплетничала за ее спиной вместе со всеми ее подругами. Мы были в таком шоке, что ей изменяет муж, что не могли это не обсудить. Собственно, потом Ксения написала об этом пост в "Инстаграм", чем подтвердила догадки. Ну вот, посплетничала, пошутила, поплатилась за это – дружба закончилась. Относительно беременности – это шиза! Я считаю, что это паранойя! Она что-то про психолога сказала, я бы на месте Ксении эту тему с психологом обработала бы", – сказала Алена Водонаева в ютуб-шоу "Алена,блин!".

Экс-участница телестройки удивлена, что другие девушки, подруги Ксении Бородиной, обсуждавшие мужа-изменника, в немилость не попали. Телеведущая как ни в чем не бывало общается с ними.

О выступающих на стороне Ксении Бородиной блогере Айзе Анохиной и певице Рите Дакоте Алена Водонаева подробно говорить отказалась. Звезда телестройки отметила, что лично с ними не ругалась.

"Я не вступаю в общение с паскудами. Если люди плохо себя в жизни проявили, если у нас произошли какие-то ситуации, я не возвращаюсь к таким людям никогда", – сказала Алена Водонаева.