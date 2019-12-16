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Дана Борисова бьется в истерике из-за потери своей девочки

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Несчастья обрушились на Дану Борисову. Вначале телеведущая сильно поругалась с дочерью-подростком, а потом обнаружила пропажу своей любимой девочки.
прочитано 990 раз

У Даны Борисовой снова напряженные отношения с 12-летней дочерью Полиной. О проблемах с наследницей рассказала гламурная блондинка. На протяжении нескольких недель она пишет книгу "Жизнь в кайф", в которой откровенно рассказывает о своих зависимостях и о том, как смогла их преодолеть. Можно представить возмущение Даны, когда она узнала, что Полина случайно залила рукопись и, испугавшись гнева матери, не придумала ничего лучше, как выбросить ее и спрятаться в комнате.

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Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Далее события развивались бурно. Вероятно, девочка связалась с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым, который вскоре примчался к бывшей возлюбленной с полицией и медиками. "Скорая помощь осматривала Полину на предмет моего избирария дочки (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – уточнила Борисова в "Сторис". При этом отца Полины она не впустила в квартиру.

Телеведущая назвала это подростковым кризисом и отметила, что ночь девочка провела у отца. "Почему два взрослых родителя не могут договориться без скорой и полиции? Я вот сейчас пишу книгу, мне реально надо сосредоточиться, осталось несколько дней. Возьми ты ребенка к себе, не так часто она тебя видит. Можно ведь договориться по-людски?" – задала риторический вопрос Дана. Борисова пожаловалась, что бывший возлюбленный назвал ее наркоманкой с залитыми глазами. В ответ Дана предложила ему сдать все тесты, чтобы доказать: она трезва уже 2,5 года. 

Фото: instagram.com/stories/danaborisova_official

Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако во время разбирательств Борисова не заметила, как исчезла ее любимая собачка – шпиц по кличке Мишель. Телеведущая переполошилась не на шутку. "Я схожу с ума. У меня украли шпица Мишель", – пожаловалась разбитая из-за переживаний Дана. "Как вернуть щенка? Умоляю, посоветуйте", – обратилась ведущая к подписчикам в "Инстаграме".

Она уверена, что к исчезновению ее любимой девочки причастен бывший возлюбленный. "Теперь Максим Аксенов заявил, что вернет Мишель только по решению суда", – сообщила блондинка. Она бросила клич о поиске юриста, который помог бы ей забрать щенка. Дана Борисова отметила, что во всех документах указана как "мама ребенка".

Автор: 16 декабря 2019, 09:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все семейство долбанутое, судя по всему. Дана столько билась за свою дочку, теперь не знает как сбагрить.
Гость
Ответить
12 летняя Полина активно манипулирует двумя взрослыми людьми, родителями. А они ведутся.. и растет из маленькой Полины очень большая дрянь
1

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