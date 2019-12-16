Дана Борисова бьется в истерике из-за потери своей девочки

Несчастья обрушились на Дану Борисову. Вначале телеведущая сильно поругалась с дочерью-подростком, а потом обнаружила пропажу своей любимой девочки.

У Даны Борисовой снова напряженные отношения с 12-летней дочерью Полиной. О проблемах с наследницей рассказала гламурная блондинка. На протяжении нескольких недель она пишет книгу "Жизнь в кайф", в которой откровенно рассказывает о своих зависимостях и о том, как смогла их преодолеть. Можно представить возмущение Даны, когда она узнала, что Полина случайно залила рукопись и, испугавшись гнева матери, не придумала ничего лучше, как выбросить ее и спрятаться в комнате.

Далее события развивались бурно. Вероятно, девочка связалась с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым, который вскоре примчался к бывшей возлюбленной с полицией и медиками. "Скорая помощь осматривала Полину на предмет моего избирария дочки (орфография автора сохранена. – Прим. ред.)", – уточнила Борисова в "Сторис". При этом отца Полины она не впустила в квартиру.

Телеведущая назвала это подростковым кризисом и отметила, что ночь девочка провела у отца. "Почему два взрослых родителя не могут договориться без скорой и полиции? Я вот сейчас пишу книгу, мне реально надо сосредоточиться, осталось несколько дней. Возьми ты ребенка к себе, не так часто она тебя видит. Можно ведь договориться по-людски?" – задала риторический вопрос Дана. Борисова пожаловалась, что бывший возлюбленный назвал ее наркоманкой с залитыми глазами. В ответ Дана предложила ему сдать все тесты, чтобы доказать: она трезва уже 2,5 года.



Казалось бы, инцидент исчерпан. Однако во время разбирательств Борисова не заметила, как исчезла ее любимая собачка – шпиц по кличке Мишель. Телеведущая переполошилась не на шутку. "Я схожу с ума. У меня украли шпица Мишель", – пожаловалась разбитая из-за переживаний Дана. "Как вернуть щенка? Умоляю, посоветуйте", – обратилась ведущая к подписчикам в "Инстаграме".

Она уверена, что к исчезновению ее любимой девочки причастен бывший возлюбленный. "Теперь Максим Аксенов заявил, что вернет Мишель только по решению суда", – сообщила блондинка. Она бросила клич о поиске юриста, который помог бы ей забрать щенка. Дана Борисова отметила, что во всех документах указана как "мама ребенка".