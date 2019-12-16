12-летняя дочь Борисовой оказалась в больнице после жуткого скандала

После семейного конфликта дочь телеведущей Даны Борисовой пришлось отправить в больницу. 12-летняя Полина раскрыла детали случившегося.

Как оказалось, Дана и Полина вновь поругались. После ссоры девочку пришлось везти к врачу.

"В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Могу сказать, что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: "До свадьбы заживет", – написала в личном "Инстаграм" Полина.

Причины ссоры дочь Даны Борисовой раскрывать не стала, сказала лишь про "старые и новые обиды". Девочка подчеркнула, что мать ни в чем не винит и надеется, что конфликт вскоре сойдет на нет.

Полина сообщила, что не прикасалась к рукописям мамы. "Я не прятала, не жгла, не обливала, не прятала, не мяла", – отметил отпрыск знаменитости.

Напомним, накануне Дана Борисова поскандалила с единственной наследницей. По словам телеведущей, дочь залила рукопись ее книги "Жизнь в кайф", в которой откровенно рассказала о своих зависимостях и о том, как смогла их преодолеть. Испугавшись материнского гнева, девочка выкинула тетрадь.

"Вообще в последнюю неделю были отношения напряженные, она порезала мой шарф и блузку шелковую до съемок. Набрала ее папе и попросила, пусть поживет у вас дней пять, у меня все сроки по книге горят. В ответ он вчера пришел с полицейским нарядом, при Поле назвал недоделанной наркоманкой. По-моему, это уже грязный немужской поступок", – прокомментировала ситуацию Дана Борисова.

Ко всему прочему дочь тайком увезла к отцу любимую собаку знаменитости. Теперь теледива ищет способы вернуть пса.