Евгений Петросян напал на журналистов

Юморист Евгений Петросян находится под пристальным вниманием журналистов из-за яркой личной жизни. Комик рассказал, как тяжело быть мишенью для корреспондентов.

Артист эстрады поведал, что накануне посетил артхаусную постановку "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова в постановке Андрея Могучева. Премьера состоялась в Театре наций.

Выйдя на улицу, Петросян столкнулся со "стервятниками-журналистами". Они поджидали его у входа и поспешили задать вопросы о личной жизни.

"Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы. Я хотел послать их по известному адресу, но выхватил микрофон у наглеца и спросил: "Как же вам не стыдно без согласия снимать человека?" На что он ответил: "Мы журналисты, поэтому мы все можем снимать!" – рассказал возмущенный артист.

Евгению Вагановичу удалось добраться до служебного входа. Туда представителям СМИ доступ запрещен.

"Представляю себе, как эти странные кадры будут интерпретированы сегодня в масс-медиа. Журналисты! Уймитесь! Не делайте из мухи слона! А из себя – ..." – негодует юморист.