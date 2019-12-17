Евгений Петросян напал на журналистов

Артист эстрады поведал, что накануне посетил артхаусную постановку "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова в постановке Андрея Могучева. Премьера состоялась в Театре наций.
Выйдя на улицу, Петросян столкнулся со "стервятниками-журналистами". Они поджидали его у входа и поспешили задать вопросы о личной жизни.
"Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы. Я хотел послать их по известному адресу, но выхватил микрофон у наглеца и спросил: "Как же вам не стыдно без согласия снимать человека?" На что он ответил: "Мы журналисты, поэтому мы все можем снимать!" – рассказал возмущенный артист.
Евгению Вагановичу удалось добраться до служебного входа. Туда представителям СМИ доступ запрещен.
"Представляю себе, как эти странные кадры будут интерпретированы сегодня в масс-медиа. Журналисты! Уймитесь! Не делайте из мухи слона! А из себя – ..." – негодует юморист.
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