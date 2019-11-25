Дмитрий Маликов рассказал о свадьбе дочери Стефании

"Сейчас дочь поглощена учебой, но периодически знакомит меня с кавалерами, думает о свадьбе, – улыбается Дмитрий Маликов. – Я ничего ей не советую, но надеюсь, что она сделает правильный выбор. Ей нужен человек, который будет ее ценить, любить, разделять интересы, а официальными или нет будут их отношения – не так важно".
Правда, соответствовать будущему зятю будет трудно, ведь Стефания проявила себя как дизайнер, блогер, модель, певица. И важно не быть в ее тени, как это часто бывает с мужьями знаменитостей.
Дмитрий Маликов на заре карьеры жил с Натальей Ветлицкой. Позже она так вспоминала о тех отношениях: "Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это изначально было понятно. А я один раз дала ему по башке каблуком – такая была огненная. Конечно, за дело дала. Там была железная набойка в каблуке. Короче, он ходил перебинтованный. На этом все кончилось. Его папа понял, что этому союзу не бывать. И я была не готова к семейной жизни".
Второй женой Дмитрия Маликова стала тулячка Елена Изаксон. С 1992 года и до рождения дочки Стефании исполнитель жил с ней в гражданском браке. В январе 2018 года у них при помощи суррогатной матери родился сын Марк.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.