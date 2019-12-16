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Сияющая Ольга Бузова окончательно сбилась с толку

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба LF City Awards
Накануне состоялся финал конкурса "Человек года" на телепроекте "Дом-2". Ольга Бузова как его ведущая ответственно подошла к подготовке образа.
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Исполнительница надела обтягивающее сверкающее платье в пол. Оно было усыпано пайетками зеленого оттенка. Наряд был на тонких бретелях и с глубоким декольте. Завершили образ туфли-лодочки черного цвета.

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Кроме того, светская львица уложила волосы мягкими локонами. Также она сделала яркий мейкап.

Свой торжественный аутфит Бузова продемонстрировала в социальной сети "Инстаграм". Сначала она снимает себя на видео на фронтальную камеру, а потом в отражении зеркала.

"Такой вот у меня образ. Мы не можем понять: я ёлочка, рыбка, русалка или гуппи?" – поинтересовалась у фолловеров знаменитость.

Отметим, премия "Человек года" досталась участнице телестройки Марине Африкантовой. Девушка в течение пяти лет пыталась завоевать награду, но ей это не удавалось. На этот раз благодаря поддержке и вере мужа звезда "Дома-2" смогла занять первое место и получить в качестве приза ключи от новенького Mercedes люкс класса.

16 декабря 2019, 13:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да видели мы ее во всех ракурсах,ничего нового,уродка уродкой.Осточертела.
Гость
Ответить
...сбилась с толку. А он вообще у неё когда-нибудь был?
гость
Ответить
Интересно кто так описывал наряд и укладу у Бузовой ? ДА ,ВОТ И ПРЕВРАТИЛСЯ ПИАР ДИРЕКТОР, ВО, ЧТО ТО НЕПОТРЕБНОЕ, так долго бегать за Бузовой, чтобы сделать снимок , тошно и противно, везде и всюду ,теперь так не по мужски описывать наряд ЭТО уже не мужик, так себя унижать за деньги, готовый вылизывать Бузову
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