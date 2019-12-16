Сияющая Ольга Бузова окончательно сбилась с толку

Исполнительница надела обтягивающее сверкающее платье в пол. Оно было усыпано пайетками зеленого оттенка. Наряд был на тонких бретелях и с глубоким декольте. Завершили образ туфли-лодочки черного цвета.
Кроме того, светская львица уложила волосы мягкими локонами. Также она сделала яркий мейкап.
Свой торжественный аутфит Бузова продемонстрировала в социальной сети "Инстаграм". Сначала она снимает себя на видео на фронтальную камеру, а потом в отражении зеркала.
"Такой вот у меня образ. Мы не можем понять: я ёлочка, рыбка, русалка или гуппи?" – поинтересовалась у фолловеров знаменитость.
Отметим, премия "Человек года" досталась участнице телестройки Марине Африкантовой. Девушка в течение пяти лет пыталась завоевать награду, но ей это не удавалось. На этот раз благодаря поддержке и вере мужа звезда "Дома-2" смогла занять первое место и получить в качестве приза ключи от новенького Mercedes люкс класса.
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