Самоуверенный фаворит Бузовой на шоу "План Б" отмел в сторону Батрутдинова

Участник шоу "План Б" Валерий Попович отмел в сторону Батрутдинова. По его словам, он нисколько не ревновал Ольгу к Тимуру.



Молодой человек признался, что все время участия на проекте наблюдал за отношениями Бузовой и Батрутдинова. Стоит заметить, что знаменитости очень тесно общаются, однако между ними нет никаких романтических чувств. Это заметил и Валерий, а потому решил, что поводов для ревности нет и Тимур куда больше заинтересован в женской половине проекта, нежели в поющей телеведущей.

"#Дружбанаграни – это лишь публичное название их дружбы для большей интриги. Они, на самом деле, прекрасные друзья, всегда поддерживали друг друга во время проекта. В свою очередь, Тимур всегда был рядом с нами", – рассказал Попович в интервью журналистам издания Teleprogramma.pro.

Кроме того, молодой человек был настолько уверен в себе, что даже о конкуренции говорил так, словно ее и не было вовсе. Стоит заметить, что основными претендентами на сердце Ольги Бузовой были как раз Валерий и Роман Гриценко. Мужчины жили в одной локации и тесно общались. О Гриценко Попович может сказать только то, что экс-участник "Дома-2" искренний человек и относится к другим так же, как относятся к нему.

"Из-за Оли у нас никогда не возникало конфликтов, каждый делал то, что посчитает нужным, по мере своих сил и желаний, итоговое решение в любом случае за Ольгой", – отметил Валерий. Напомним, что 15 декабря Бузова уже сделала итоговый выбор. Она отказала обоим участникам и теперь будет помогать Батрутдинову выбрать себе невесту.