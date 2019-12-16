Бузова сбросила с трона дряхлую Пугачеву

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Понедельник 16 декабря
Лента новостей
17:16
В Псковской области грузовик столкнулся со спецтехникой
17:07
Реагировал агрессивно: пьяный дебошир оказался привязанным в самолете (видео)
16:33
Мужчина сломал нос пассажирке самолета за пролитый кофе
16:21
Стало известно об угрозах для домашних животных в Новый год
16:06
Кемеровчанку отправляют на принудительное лечение из-за оскорбления полицейского
16:04
Поправки к Конституции превращают Украину в СССР
15:38
Ограбление москвича средь бела дня попало на видео
15:16
В Башкирии в результате тройного ДТП скончалась женщина
14:54
Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
14:44
Стая собак держит в страхе жителей Подмосковья
14:24
Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai
14:19
Тысячи москвичей проведут праздники с Буратино
13:59
"Как корове седло": ряженая Собчак украсила себя ликом Христа
13:58
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
13:57
В Петербурге подросток на Mercedes попал в ДТП
13:56
"У тебя не будет других детей!": больная дочь запретила 65-летней Успенской снова рожать
13:56
Украинцы лишились дара речи от происходящего на Крымском мосту
13:51
"Просто королева": роскошную Успенскую искупали в море комплиментов
13:36
Умер знаменитый композитор
13:28
Вспыливший Лазарев заговорил о яде на фоне скандала с Биланом
13:26
Фейсбилдинг: как подтянуть кожу лица за две недели
13:25
Сияющая Бузова окончательно сбилась с толку
13:22
Россиян предупредили о скорых снегопадах
13:15
Как две капли воды: Барановская показала повзрослевшую дочь
12:57
В московском метро открыли стрельбу
12:54
Кровь неизбежна: выходка Лукашенко дорого обойдется Белоруссии
12:44
Бывший муж Климовой вышел в свет с новой женой-актрисой и маленькой дочкой
12:35
Под Новгородом мужчина зарезал знакомого и поджег его дом
12:34
"Я ничего никому не вылизываю": Розенбаум объяснил отсутствие собственного жилья
12:30
"Успеть до Нового года": вскрылось тайное желание Зеленского
12:20
Округлившийся живот Подольской вызвал подозрения
12:14
"Ты лучшая!": популярная певица свела народ с ума длинными ногами
12:01
"Как выжить": польза краткосрочного голодания
11:58
Стал известен самый загруженный день в московских аэропортах
11:44
Расставшаяся с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская заинтриговала: Это была неправда
11:40
"Смысла нет": Россия вышла из гонки с США
11:35
Превратится в безжизненную пустыню: Крыму угрожает страшный катаклизм
11:28
"Огромный **** натирает мне": Лолита сделала интимное признание
11:27
"Я боялась разочароваться": поклонница сообщила об истинных чувствах к Батрутдинову
11:24
Похитили 5 миллионов рублей: дерзкое ограбление в Подмосковье попало на видео
10:54
"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой
10:51
Пригожин пришел в ярость от скрытых Валерией шокирующих данных
10:41
"Не спал со мной днями и ночами": получившая титул звезда "Дома-2" обласкала супруга
10:38
Опубликовано видео общения Зеленского с российскими журналистами
10:33
Kusto Group и Tyson Foods построят в Казахстане современные агропромышленные мощности
10:31
Россиянка вошла в список самых заметных миллиардеров
10:18
Скончался на месте: в Москве иномарка сбила пенсионера
10:01
Названы главные конкуренты России по могуществу
10:00
Молодящуюся Ротару уличили в пластике
09:55
Сколько денег россияне тратят на еду
09:49
Дана Борисова бьется в истерике из-за потери своей девочки
09:33
Телеканал "Россия-1" оправдался после скандала с "Би-2"
09:26
Порошенко заставляет Зеленского идти на серьезные уступки Путину
09:24
"Бомба": полуголая 50-летняя Бондарчук показала идеальное тело
09:17
В московском ТЦ устроили поножовщину
09:05
Рубль ослабится: эксперты дали неутешительный прогноз
08:53
"Под строгим запретом": участник шоу "План Б" раскрыл правду о телепроекте
08:50
"Он меня избил": Ирина Лобачева разводится с молодым мужем
08:30
"Все на одно лицо": Алсу перепутали с Ольгой Бузовой
08:14
"Курица и Оладух": названа причина ненависти россиян к Асмус и Харламову
08:03
Есть пострадавшие: под Нижним Новгородом перевернулся автобус
06:47
Кудрявцева влезла в историю с похищением детей
03:34
Отощавшая Волочкова подверглась глумлению
01:07
"Я не был готов к этому": Боярский пришел в шок от женитьбы сына
00:28
Прямо перед приездом Путина: что случилось на Крымском мосту
23:12
Володин предостерег Японию от пересмотров итогов Второй мировой
23:08
"Я хочу быть на высшем пьедестале": Загитова заявила об амбициях после известия об уходе из спорта
20:03
"По-другому нельзя": Андрея Данилко отправили на "Евровидение-2020"
18:02
В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека
17:44
В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета
17:26
Знаменитая актриса скончалась от рака
17:07
Предложений очень много: оскандалившаяся Ротару оказалась нарасхват в России
16:11
Удовлетворить не получится: всплыли сенсационые данные о 70-летней Пугачевой
15:12
Песков озвучил главные разногласия Путина и Зеленского
14:49
"Предает и продает": ухажер-обманщик довел Бузову до истерики
14:20
"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе
13:51
"Самый мерзлотный человек во вселенной": на Водонаеву вылили ушат помоев
12:53
"Какой смысл жить без кайфа?": Дайнеко рассказала о любви к плотским утехам
12:40
"Сколько времени ушло на операцию?": Галкин всполошил народ огромным размером
12:28
Разлучница Лопырева принялась поучать народ уму-разуму
11:48
Киркоров публично обласкал сексапильную Климову
11:15
Гузееву перестали узнавать после признания в алкогольной зависимости
10:52
"Почему он не женится?": безденежного сына Рыбина и Сенчуковой прилюдно распекли из-за молодой любовницы
10:19
Напуганная София Ротару окружила себя охраной перед выходом к россиянам
10:13
"Лег туда, куда приказала": известный артист откровенно о прихотях развратной Бледанс
08:21
"Няни помогают": Лазарев заставляет пятилетнего сына терпеть побои
08:00
Виновен: суд огласил приговор Петру Порошенко
06:08
Малахов силой упек наркозависимую Борисову в клинику
04:09
Зазнавшаяся Рудковская пожаловалась на поклонников за "дискриминацию"
02:07
Сэкономил на жене: Бондарчука отругали за кольцо для Паулины Андреевой
00:07
Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке (видео)
22:13
"Отменное знание": на Первом канале допустили нелепую ошибку в слове
20:10
"Одержимая мной сумасшедшая": Рынска в истерике от угрозы своей жизни
19:29
Молодогвардейцы провели акцию против решения WADA
17:54
"С ума сходят": голая Успенская появилась на шоу Малахова в ванне с пеной
17:26
Коснется каждого: Лукашенко дали сутки на принятие рокового решения
16:53
"Докатилась": сальная Волочкова появилась во рванье
16:40
"Шкура дохлая": подписчики набросились на Собчак за развратное фото
16:06
"Еду в Германию": Петросян в одиночестве сбежал от новой возлюбленной
15:21
"Ей тяжело": Тарасова встревожила словами об ушедшей Загитовой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В аэропорту Домодедово мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета
В Москве полицейские застрелили вооруженного неадекватного человека
Володин предостерег Японию от пересмотров итогов Второй мировой
Антон Винер раскрыл секрет успеха ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai
"Одержимая мной сумасшедшая": Рынска в истерике от угрозы своей жизни
Зазнавшаяся Рудковская пожаловалась на поклонников за "дискриминацию"
Шоу-бизнес

Бузова сбросила с трона дряхлую Пугачеву

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Ольга Бузова сбросила с трона дряхлую в плане устаревания музыки Аллу Пугачеву. Эксперты подчеркнули, что ныне вкусы общества меняются.
прочитано 113 раз

Не так давно российский частный холдинг "Ромир", специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях, опубликовал результаты исследования на тему любимых музыкальных исполнителей россиян. Ранее, лидером ТОП-40 являлась Алла Пугачева, но теперь ее место заняла Бузова.

ПО ТЕМЕ

Сияющая Бузова окончательно сбилась с толку

"Она не доверяет": Орбакайте поведала странную правду о Пугачевой

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Смена поколений, глобализация информации, наступление интернета отчетливо отражаются в рейтинге музыкальных инфлуенсеров. Уже первая тройка лидеров демонстрирует весь спектр музыкальных вкусов современных россиян. Если десять лет назад безоговорочную популярность имели Алла Пугачева, Стас Михайлов и Валерий Меладзе, то сейчас их активно теснят более молодые и активные музыканты",– прокомментировал результаты исследования президент холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.

Примадонна же оказалась на третьем месте рейтинга. Даже серебро ТОП-40 забрал у нее известный хулиган, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

В десятку лидеров также попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Григорий Лепс и Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. Любопытно, что в списке поющих знаменитостей на восьмом месте оказался и комедиант Гарик "Бульдог" Харламов. Последние же места достались Иде Галич, Кристине Орбакайте и Денису Мацуеву.

"Отметим, что за таким разнообразием стоят разные аудитории, а главное, влияние этих публичных и талантливых людей, через доверие, а зачастую и собственный контент, является все более весомым при продвижении товаров, услуг и ценностей", – подчеркнул Милехин.

Автор: 16 декабря 2019, 17:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кровь неизбежна: выходка Лукашенко дорого обойдется Белоруссии
"Успеть до Нового года": вскрылось тайное желание Зеленского
Володин предостерег Японию от пересмотров итогов Второй мировой
Виновен: суд огласил приговор Петру Порошенко

Шоу-бизнес

12-летняя дочь Борисовой оказалась в больнице после жуткого скандала
Высоцкая заболела после откровений Кончаловского об их разбившейся дочери
"Это из бумаги?": Топурия поразила ультракоротким платьем
"Она не доверяет": Орбакайте поведала странную правду о Пугачевой

Проишествия

Бушующее пламя на Алтае лишило жизни четверых детей (видео)
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Жестокое избиение депутата сняли на видео
Трампу доложили о жуткой бойне

Lifestyle

Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"
"Чувствую себя беззащитной": героиня рассказала о книге "Я – Сания"
Шоу-бизнес

Пригожин пришел в ярость от скрытых Валерией шокирующих данных

Новое интервью пары
Шоу-бизнес

"Лег туда, куда приказала": известный артист откровенно о прихотях развратной Бледанс

Актер остался в восторге от действий звезды
Шоу-бизнес

Молодящуюся Ротару уличили в пластике

Хирург рассказал о перенесенных артисткой операциях
Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой

Знаменитость прокомментировала сенсационное известие

Гороскоп

Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года
Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом
Совет на выходные
Гороскоп совместимости с мужчиной-Овном

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я восхищена": Навка влезла в громкий скандал с Загитовой
"Не обтекать же": оскорбленный Плющенко крепко приложил Тутберидзе
Ягудин в одних трусах поразил народ заплывом на катке (видео)
Овечкин сбил с ног судью во время матча (видео)

Регионы

Украинцы лишились дара речи от происходящего на Крымском мосту
Странная вспышка напугала жителей Алтая (видео)
Экотехнопарк "Шиес": взгляд с другой стороны
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru