Бузова сбросила с трона дряхлую Пугачеву

Певица Ольга Бузова сбросила с трона дряхлую в плане устаревания музыки Аллу Пугачеву. Эксперты подчеркнули, что ныне вкусы общества меняются.



Не так давно российский частный холдинг "Ромир", специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях, опубликовал результаты исследования на тему любимых музыкальных исполнителей россиян. Ранее, лидером ТОП-40 являлась Алла Пугачева, но теперь ее место заняла Бузова.

"Смена поколений, глобализация информации, наступление интернета отчетливо отражаются в рейтинге музыкальных инфлуенсеров. Уже первая тройка лидеров демонстрирует весь спектр музыкальных вкусов современных россиян. Если десять лет назад безоговорочную популярность имели Алла Пугачева, Стас Михайлов и Валерий Меладзе, то сейчас их активно теснят более молодые и активные музыканты",– прокомментировал результаты исследования президент холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.

Примадонна же оказалась на третьем месте рейтинга. Даже серебро ТОП-40 забрал у нее известный хулиган, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

В десятку лидеров также попали Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Лолита Милявская, Дмитрий Билан, Григорий Лепс и Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. Любопытно, что в списке поющих знаменитостей на восьмом месте оказался и комедиант Гарик "Бульдог" Харламов. Последние же места достались Иде Галич, Кристине Орбакайте и Денису Мацуеву.

"Отметим, что за таким разнообразием стоят разные аудитории, а главное, влияние этих публичных и талантливых людей, через доверие, а зачастую и собственный контент, является все более весомым при продвижении товаров, услуг и ценностей", – подчеркнул Милехин.

