"Она не доверяет": Орбакайте поведала странную правду о Пугачевой

Не так давно Сеть облетело видео, на котором супруга Максима Галкина красит свою дочь. Оно вызвало одновременно и умиление, и удивление. С одной стороны, звездная мама находит время, чтобы помочь дочери с образом, а с другой возникает вопрос – почему же Кристина не отправилась к профессиональному визажисту?
В эфире шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ знаменитость рассказала, что нечасто наведывается к Примадонне на макияж. У родительницы и так предостаточно хлопот, ведь помимо занятости звезды отечественного шоу-бизнеса Пугачевой нужно успевать уделять внимание маленьким детям – близняшкам Лизе и Гарри.
"Она редко когда меня красит. В эти моменты я сразу вспоминаю детство. Это было такое счастье. Никаких курсов по покраске мама не заканчивала. Ее всему научила жизнь. Она, кстати, не доверяет визажистам. Мама умеет создать здоровый цвет лица. Я воспитана на ее советах", – отметила Орбакайте в разговоре с журналистами.
Она добавила, что отмечать главное зимнее празднество собирается с мамой. Стоит заметить, что в семье Примадонны это стало доброй традицией. Во время новогоднего торжества за большим столом собирается вся звездная семья.
Популярные темы форума
Изменила мужу.
У папы появился друг.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Умер Юрий Лужков
Замуж за мусульманина
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Ненависть к родителям.
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Переспала с сыном подруги.