Малахов силой упек наркозависимую Борисову в клинику

Сейчас знаменитость вовсю рекламирует свою книгу "Жизнь под кайфом", в которой рассказывает о своей наркотической зависимости. Впрочем, некоторыми вещами она делится не только на страницах литературы, но и в своем микроблоге. Знаменитость признается, что книга, релиз которой запланирован на январь следующего года, очень откровенная и призвана помочь родным и близким людей, которые также стали заложниками пагубной привычки.
"Самые любимые мужчины Андрей Малахов 💋 и Никита Лушников 🙏Спасибо, в мелочах ,я всегда знаю ,что верите в меня и оберегаете 🙏🙏🙏Кстати,открою секрет ,моя "Жизнь под кайфом" начнется с того,что Андрей ночью приезжает ко мне к в квартиру И силой и отправляет меня на Самуи🌱", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.) – рассказала Дана на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с близкими людьми. На нем знаменитость позирует в обществе Малахова и Лушникова, приобнимая их за талии. Телеведущая облачена в черный короткий комбинезон, подчеркивающий все достоинства ее фигуры.
В свою очередь поклонники поспешили поделиться своим мнением от сказанного Даной. Некоторые захотели рассказать свою историю: "Друзья верят,еще такие друзья,значит у вас Дана все будет хорошо. Я вам этого желаю,я тоже через многое прошла, Но все думали, некоторые хотели,чтобы я умерла и я никому абсолютно не нужна была ноль,но я сама решила выжить всем смертям назло. И так выжила и все сейчас оглядываются в мою сторону с такой завистью. Жениться хотят,но я выбираю. Подходящих нет и это в мои 72 ,скоро 73", "Молодцы спасли тебя!вся команда за тобой приехала там был Шаляпин, Лера и все остальные когда смотрела эфир переживала за тебя прям до слнз как жалко тебя было, молодцы что спасли тебя во время".
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