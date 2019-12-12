"Не спасут даже охапки белых роз": Волочкова игнорирует опасную проблему

Экс-прима Большого театра не отрицает, что порой позволяет себе выпить бокал-другой легкого алкоголя за ужином. После тяжелого рабочего дня Анастасия Волочкова может себе это позволить.
"У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского – алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма", – затыкает рты критикам знаменитость.
По мнению радиоведущей Юлии Паго, Анастасия лучшая антиреклама спиртных напитков. На соцсети звезды балета страшно смотреть. Танцовщица закрывает глаза на собственные проблемы с выпивкой.
"Есть женщины, которые изрядно приняв на грудь, начинают звонить своим бывшим, Анастасия Волочкова же, чаще всего именно в этом состоянии, начинает вспоминать про "Инстаграм", радуя хейтеров всея Руси пьяными видео, фотками банного стриптиза и некачественным фотошопом. Закуска в доме явно не в почете, на столе одиноко вянет шпинат, а на фоне внезапно похудевшей балерины, плывут стены, мебель и прочие предметы декора идеального особняка звезды! Явный признак "пьяного" фотошопа", – отметила радиоведущая в беседе с "Дни.ру".
Возможно, в скором времени экс-прима Большого театра станет назиданием для всех, кто имеет такую же зависимость. "И я считаю, что даже этим всем Анастасия Волочкова благотворительно помогает людям! Ведь наверняка есть такие, кто именно благодаря ей понял, что алкоголь и Интернет несовместимы, вид грязных волос не спасут даже охапки белых роз, заплетающийся язык и глупый смех не добавят уважения общества, а шпагат в сочетании с мини-бикини, может стать элементом глупого эксгибиционизма, а не поводом для гордости", – получила нагоняй Анастасия Волочкова.
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