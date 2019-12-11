У Волочковой обнаружили большие проблемы с головой

Королеве эпатажа грозит облысение. Анастасия Волочкова повергла в шок пользователей Сети и эксперта состоянием своих волос.



В своем "Инстаграм" балерина поделилась несколькими фото из салона красоты. Она и сама признает проблемы с тем, что у нее творится на голове.

"Мы с моим стилистом Ликой наводим красоту, красим и лечим мои три волосинки", – написала звезда. Фолловеры тут же оценили новый образ Анастасии Волочковой. Многие решили, что знаменитость стала выглядеть плохо, несмотря на обретенную стройность. "Похожа на Бабу-Ягу", – вынесли вердикт подписчики балерины.

Стилист-трихолог Анастасия Сивацкая тоже считает, что звезде пора бить тревогу. "Состояние волос балерины – плачевное. Это видно даже по фотографиям, а что там вблизи, страшно представить", – цитирует эксперта "7 Дней".

По ее словам, в таких случаях волосы обязательно нужно лечить, причем необходим довольно продолжительный курс под наблюдением специалиста. Сивацкая уверена, что Анастасия Волочкова и ее парикмахер совершили главную ошибку из всех, что можно было допустить: они обесцветили волосы с применением едкой "химии".

При этом специалист согласилась с тем, что цвет выглядит красивым, но для здоровья волос Анастасии Волочковой это настоящая "бомба в худшем смысле слова". "Это может привести к неприятным последствиям, вплоть до облысения", – заключила стилист-трихолог.