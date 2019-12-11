"Обсмеялись": юные участницы паясничали за спиной Волочковой

Недавно Анастасия Волочкова выступила в Подмосковье, представив свой новый спектакль. В Сети появилось видео, на котором запечатлены девочки – участницы постановки, которые вели себя странно, пока на сцене танцевала скандально известная артистка.

На днях Анастасия Волочкова посетила Солнечногорск, организовав для горожан благотворительный концерт "Балерина в зазеркалье цирка". Помимо артистки, в постановке принимают участие несколько детских коллективов и ее бывший любовник Ринат Арифуллин. На сцене он помогает балерине эффектно вскидывать ножки, а также находит в себе силы поднимать и носить Анастасию.

Артистка опубликовала видео, на котором как раз запечатлен этот момент. "Вчера пока я в спектакле танцевала номер на песню "Эдит Пиаф", девочки за кулисами выражали эмоции💃😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила Волочкова.

В ролике две переодетые участницы спектакля с клоунскими красными носами реагируют на происходящее на сцене. Одна бурно машет руками, изображая лебедя, а другая посмеивается, закрывая лицо рукой.

Многие подписчики инстаграм-аккаунта сочли, что девочки смеются над Анастасией Волочковой. "Девочки обсмеялись... )))) Какой может быть балет "а ля великой примы" на сцене подмосковного клуба?", "Какое-то безсвязное задирание ног под музыку😮", "Это не танец! Это пляска безумной бабы, задирающей правую ногу. А какой-то мужик волочит Волочкову по сцене", "Настя, ты изо всех сил пытаешься изобразить из себя Майю Плисецкую. Но она не опустилась до клоунады и не раздвигала где надо и не надо ноги! У тебя к сожалению нет ни породы ни того достоинства, которое были у Великой Майи Плисецкой! А твой удел – клоунада, бесплатные концерты, бухалово и ледяная купель😂. Короче курице НИКОГДА не стать лебедем! Ты – великая понтовушница", – высказались комментаторы.