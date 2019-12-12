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Лохматая Волочкова без штанов ужаснула народ

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова находит все новые способы заявить о себе. На сей раз скандально известная балерина предстала перед публикой без штанов.
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Стиль Анастасии Волочковой уже давно подвергается жесточайшей критике. Однако артистка постоянна в своих вкусах: пушистые унты, убранные в гладкий пучок или прилизанные волосы, кричащие цвета, откровенные наряды – все это балерина просто обожает и не устает этим хвалиться.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Артистка продемонстрировала очередной эпатажный образ: кислотно-зеленого цвета туника, красные унты и нечесаные волосы. Если приглядеться, можно заметить, что Анастасия без косметики. "Прекрасное начало дня😉", – коротко объявила Волочкова. Вероятно, она только проснулась и зачем-то выскочила на улицу.

Привыкшая к ледяной купели балерина может позволить себе выйти на свежий воздух не то что без верхней одежды, но даже без штанов. Что, собственно, она и продемонстрировала на фотографии, сделанной, по всей видимости, верной помощницей Анастасии Лолой. Об этом свидетельствует отражение в зеркальной двери за спиной балерины.

Многочисленные подписчики ужаснулись видом Волочковой. Большинство фанатов сочли, что артистке необходимо в самые короткие сроки обзавестись стилистом. "Настя, пожалуйста. Найдите себе стилиста... Это же ужас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анастасия блииииин, уважайте своих подписчиков. Глаза режет от того, как Вы одеваетесь. Ваша фигура не позволяет того, что Вы носите. К стилисту бегоооооом", "Жуть", "Анастасия, вот Вы женственная, грациозная как лебедь, но... действительно одеваетесь мегабезвкусно! Скажите... это реально такая задумка на хайпе или кто то очень Вам хочет жизнь испортить?" – высказались комментаторы в "Инстаграм" Анастасии Волочковой.

Автор: 12 декабря 2019, 13:55
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