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Шоу-бизнес

"Реинкарнация Плисецкой": великая балерина перед смертью благословила Волочкову

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Первое балетное представление состоялось в России во второй половине XVII века. За три с половиной столетия арабески, батманы и баллоны выполняли тысячи артистов. Но в историю вошли имена лишь нескольких. В том числе Анастасии Волочковой. Многие называют ее "второй Плисецкой".

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В биографиях Плисецкой и Волочковой много общего – обе танцевали в Большом театре, обеим рукоплескали на Западе, обе попадали в опалу, но смогли выстоять, не сломаться. А сегодня про Волочкову говорят так же, как и про Плисецкую в свою время: "Она не танцует под музыку, а исполняет музыку в танце".

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Наряды Плисецкой никогда не оставались незамеченными. На одном из официальных приемов сам Никита Хрущев с укором сказал балерине: "Вы слишком красиво одеты. Богато живете?" Плисецкая предпочла отмолчаться – не расскажешь же вождю, что все свои платья она втридорога покупает у обычной спекулянтки Клары.  

Наряды Волочковой тоже все обсуждают. Но она, правда, действительно, живет богато и не стесняется этого – все заработала потом и кровью, изувеченными ногами и сутками стояния у балетного станка. И сегодня Настю понимающие в балете люди часто называют "царицей".

На своей странице в социальной сети Instagram всегда роскошная Волочкова опубликовала трогательный пост, посвященный великой Плисецкой. "Сегодня день рождения моего наставника и педагога великой русской Балерины Майи Михайловны Плисецкой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Как же я благодарна этой Легенде за переданные мне знания, за балет "Кармен", который она передала мне как первой балерине, имеющей официальное право исполнять его после нее. За человеческую и публичную поддержку в самые тяжелые времена моей жизни. Это Дар Бога – иметь такого наставника в жизни!" – сообщила Настя.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Плисецкая благословила Волочкову перед смертью, передала ей свою корону. И теперь Анастасия гордо ее несет, не взирая на клеветников недругов и завистников, которые часто пытаются ужалить своими ядовитыми языками. Но Волочкова выше этого. Как и подобает царице. 

Автор: Феликс Грозданов21 ноября 2018, 14:03
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