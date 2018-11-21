"Реинкарнация Плисецкой": великая балерина перед смертью благословила Волочкову
В биографиях Плисецкой и Волочковой много общего – обе танцевали в Большом театре, обеим рукоплескали на Западе, обе попадали в опалу, но смогли выстоять, не сломаться. А сегодня про Волочкову говорят так же, как и про Плисецкую в свою время: "Она не танцует под музыку, а исполняет музыку в танце".
Наряды Плисецкой никогда не оставались незамеченными. На одном из официальных приемов сам Никита Хрущев с укором сказал балерине: "Вы слишком красиво одеты. Богато живете?" Плисецкая предпочла отмолчаться – не расскажешь же вождю, что все свои платья она втридорога покупает у обычной спекулянтки Клары.
Наряды Волочковой тоже все обсуждают. Но она, правда, действительно, живет богато и не стесняется этого – все заработала потом и кровью, изувеченными ногами и сутками стояния у балетного станка. И сегодня Настю понимающие в балете люди часто называют "царицей".
На своей странице в социальной сети Instagram всегда роскошная Волочкова опубликовала трогательный пост, посвященный великой Плисецкой. "Сегодня день рождения моего наставника и педагога великой русской Балерины Майи Михайловны Плисецкой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Как же я благодарна этой Легенде за переданные мне знания, за балет "Кармен", который она передала мне как первой балерине, имеющей официальное право исполнять его после нее. За человеческую и публичную поддержку в самые тяжелые времена моей жизни. Это Дар Бога – иметь такого наставника в жизни!" – сообщила Настя.
Плисецкая благословила Волочкову перед смертью, передала ей свою корону. И теперь Анастасия гордо ее несет, не взирая на клеветников недругов и завистников, которые часто пытаются ужалить своими ядовитыми языками. Но Волочкова выше этого. Как и подобает царице.
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