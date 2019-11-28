"Мы уже дома!": 12-летняя дочь Юлии Началовой показала новорожденного ребенка

Пару дней назад стало известно, что у бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина родилась вторая дочь. Малышку, которую нарекли красивым именем Анжелика, экс-футболисту подарила супруга Ольга. Также пара воспитывает сына Артема, которому три года. А после того, как Юлия скоропостижно скончалась в марте, семья взяла на поруки и 12-летнюю Веру – дочь Евгения от брака с артисткой.
О прибавлении в семействе супруги не объявляли. Более того, Ольга старательно скрывала беременность вплоть до родов. Надо признать, ей это прекрасно удавалось, потому что рождение ребенка в семье Алдонина стало неожиданностью как для фанатов, так и для представителей СМИ.
Сейчас, когда уже всем все известно, счастливое семейство обнародовало фото новорожденной малышки. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Евгений опубликовал два снимка. На первом, студийном, запечатлены он сам, Артем и Ольга в платье, подчеркивающем большой живот.
На втором снимке, сделанном в домашней обстановке, Евгений с сыном и дочерью Верой сидят на диване. Крошечная Анжелика покоится на руках старшей сестры, а та улыбается, глядя на малышку. "Делимся нашей радостью. 23.11.2019 – день рождения нашей доченьки! 👼 Анжелика Евгеньевна Алдонина!💝Мы уже дома!" – подписал фото Евгений Алдонин.
Многочисленные подписчики осыпали экс-футболиста поздравлениями и пожеланиями. Не остались в стороне и именитые друзья. Певица Ирина Салтыкова написала: "Поздравляю, Женя! Как сын похож на тебя!" Пользователи Сети выразили надежду, что новорожденная сестра скрасит жизнь Веры, которая понесла страшную потерю. Напомним, что ее мать Юлия Началова умерла в начале весны в результате заражения крови. Певице не было и 40 лет.
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