Муж Рапунцель из "Дома-2" расплакался из-за случившегося с женой

Муж Ольги Рапунцель, звезда "Дома-2" Дмитрий Дмитренко рассказал, что не смог сдержать слез из-за случившегося с женой. Мужчина был в шоке.

Месяц назад Ольга подтвердила слухи о второй беременности. Она заявила, что семья с нетерпением ждет пополнения. Пара решила поделиться подробностями.

"Ее тошнило, ей было плохо, она не высыпалась по ночам. А я-то сразу понял, что мы ждем второго ребенка. Я старался каждое утро готовить для нее. Когда я узнал, что мы ждем второго, очень сильно обрадовался, потому что всегда хотел большую семью. Это что-то невероятное. Меня поймут только те люди, у кого есть дети", – отметил Дмитренко.

Ольга подчеркнула, что супруг действительно был безумно рад происходящему и даже немного шокирован. По словам девушки, когда на тесте появились две полоски, Дмитрий не сдержался. Звезда "Дома-2" поддалась чувствам и выпустила их на волю.

"Он расплылся в улыбке. Он был так счастлив, что я поняла, что мне бояться нечего. Мне было важно, как отреагирует мой муж. Он сказал, что очень счастлив, что мы будем рожать. Он даже расплакался. У меня Димка очень сентиментальный на такие моменты. Я такая же", – рассказала Ольга в интервью изданию "Вокруг ТВ".

Пара поведала, как их маленькая дочь Василиса отреагировала на радостную новость. Молодые родители заметили, что девочка весьма ревнива и борется за их внимание. Кроме того, малютка уже сейчас демонстрирует гордый нрав, однако Дмитрий и Ольга уверены: у них получится не обделить любимое чадо с приходом нового члена семьи.

"Она сначала нахмурилась, потому что не поняла, о чем я говорю. Потом начала головой махать. Когда я прихожу к моему племяннику Богдану, Василиса ревность свою показывает. Но мы сделаем все, чтобы дочь не была обделена. Понятно, что маленькому ребенку всегда больше внимания, но мы будем также находить время для Василиски", – подчеркнул Дмитренко.