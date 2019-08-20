Строгая Алсу сразила поклонников наповал

На черно-белом снимке артистка позирует в весьма неординарном образе. На ней черная водолазка с длинным рукавом, атласная длинная юбка в пол с валунами того же цвета и полосатые полусапожки на шпильке. Амплуа получился очень экстравагантным.
При этом выражение лица исполнительницы очень серьезное, на нем нет и тени улыбки. Руки она поставила на талию, а левую ногу соблазнительно выставила вперед.
Подписчики пришли в дикий восторг от увиденного. Они наперебой стали заваливать звезду комплиментами.
"Какая же ты красивая!", "Очень хорошо выглядит в свои годы!", "Богиня!", "Хороша, ничего не скажешь!", "Произведение искусства", "Статуэточка! Наша эффектная и стильная!", "Нереально круто!", "Модница!", – ликовали пользователи Сети.
"Всегда со вкусом! Умничка! Шикарно!", – отметил фолловер.
Но не бывает все гладко. Среди такого количества позитивных комментариев нашлись и негативные. "Фотошоп удался", "Если иметь столько денег, то из свиньи можно тоже красотку сделать!", "За счет папы своего вылезла!", – плевались ядом злопыхатели.
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