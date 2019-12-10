"Противно": Галкина заплевали за преклонение перед Лужковым

Смерть 83-летнего экс-мэра Москвы ошарашила многих. Все помнят его полным сил. Максим Галкин тоже пришел в шок от известия о смерти Юрия Лужкова.
Артист выразил "самые искренние соболезнования" семье государственного деятеля в своем "Инстаграме". Он отметил, что у нас обычно восхваляют человека, пока он занимает должность и забывают, когда тот теряет влияние.
По словам Галкина, к деятельности Юрия Лужкова можно относиться по-разному, и он был разным мэром в разные годы. "Но я отчетливо помню как москвич, что в свою первую пятилетку в эпоху надежд и политической наивности он был тем городским начальником, который полностью отвечал чаяниям большинства горожан, тогда он был поистине народным. И много сделал достойного", – заявил юморист.
Также он добавил, что потом многое менялось не в лучшую сторону, как это часто бывает с политическими долгожителями. "Но я навсегда его запомню тем Лужковым 90-ых, который имел настоящую поддержку москвичей", – заключил Галкин.
Поклонники артиста присоединились к соболезнованиям по поводу смерти Лужкова. Однако нашлось много и тех, кто пришел в негодование от поста Галкина. Они сочли слова шоумена неискренними. "Противно", "Максим, это шутка была", "Максим, вы в своем уме? Главный вор страны, греб деньги лопатой. Вы реально переживаете?", "Удивила галкинская печаль по этому поводу", – заплевали фолловеры телеведущего.
Как писали "Дни.ру", Лужков умер в мюнхенской клинике во время плановой операции на сердце. По предварительным данным, экс-мэр столицы скончался от анафилактического шока.
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