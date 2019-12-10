Иосиф Пригожин оторопел после известия о смерти

Супруг Валерии признался, что до сих пор не верит в то, что Лужков умер. По его словам, он был лично знаком с градоначальником. О политике звезда отзывается очень тепло.
"Да быть такого не может! Мы были, конечно, знакомы лично. Он был очень хорошим хозяйственником. Много чего сделал для Москвы. Было, конечно, много и странных поступков. Очень грустно. Он очень хороший человек", – рассказал продюсер корреспонденту Teleprogramma.pro.
Также во время беседы Иосиф Игоревич упомянул, что недавно они вместе с чиновником побывали в Большом театре. Мужчины смотрели спектакль "Дон Карлос".
"Даже есть фотография, где мы вместе с ним", – подчеркнул Пригожин.
Отметим, опубликованный на личной странице супруга Валерии снимок датирован 17 октября текущего года. Тогда в описании к фотографии продюсер заявил, что Юрий Михайлович в отличной форме.
Напомним, Лужков умер в возрасте 83 лет в Мюнхене. О его кончине стало известно сегодня.
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