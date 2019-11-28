Тарзан достал из трусов горячий агрегат

Стриптизер Тарзан в очередной раз продемонстрировал достоинства своей фигуры. На сей раз он предстал перед камерой в одних стрингах, едва скрывающих его мужское достоинство.
Пикантность ролика в том, что Сергей Глушко засунул себе в трусы фен для волос. Кадрами он поделился в своем "Инстаграме". Видео муж певицы снял в гостинице во время гастролей в Республике Коми.
"В отелях Сыктывкара происходят странные вещи…", – подписал ролик Тарзан. В кадре стриптизер нацепил на голову шапку известного компьютерного героя Марио, а фен использовал вместо оружия, запихнув его за пояс стрингов.
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