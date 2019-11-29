"На гастролях расслабился": Королева ужаснулась от вида раскабаневшего Тарзана

49-летний актер и эротический танцовщик Сергей Глушко вынужден всегда быть в форме. Без привлекательного тела в профессии стриптизера делать нечего. Для этого Тарзан постоянно делает упражнения. Супруг Наташи Королевой качает железо даже в поездках по стране, коих у него очень много.
Результатами тренировок Глушко хвастается в соцсетях, выставляя "полуобнаженные" фото, пишет "Экспресс газета". Видимо, появление в чем мать родила отлично мотивирует его на работу в спортивном зале.
Между тем в "Инстаграм" мужа Наташи Королевой появился снимок, к которому подписчики были не готовы. На опубликованном фото было массивное тело толстяка в одних трусах. К туловищу с помощью фоторедактора приделали голову Сергея Глушко.
Вид раскабаневшего с помощью ретуши Тарзана ужаснул Наташу Королеву. Артистка в шутку отчитала танцора.
"Алле! Ты шо та на гастролях расслабился, соберись!" — написала вокалистка мужу.
"Пап, че то ты на гастролях расслабился немного", – упрекнул артиста сын Архип. "Карбонары поел", – пошутил в ответ Тарзан.
Отметим, что сама Наташа Королева спортом заниматься не любит. Были периоды, когда она усиленно занималась под чутким руководством мужа, чтобы привести себя в форму к какому-то событию, но ходить в фитнес-клуб на постоянной основе артистка не хочет.
"Я не могу позволить себе потратить на это железо кучу своей энергии, которую я могу потратить в другое место. А не туда. У меня это не с отдачей. У меня забирает. Я прихожу и потом лежу полдня отдыхаю после спортзала", – говорила супруга Сергея Глушко в недавнем интервью.
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