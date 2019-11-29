"На гастролях расслабился": Королева ужаснулась от вида раскабаневшего Тарзана

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Пятница 29 ноября
Лента новостей
16:56
Как отметит Новый год Владимир Путин
15:36
В Воронеже пьяный пациент устроил дебош в больнице
14:59
Пьяный дебошир избил врача в Петербурге
14:11
В США сделали неожиданный шаг к признанию российского Крыма
14:10
Москвичка пыталась продать ребенка за 150 тысяч рублей
13:57
Перед встречей Путина и Зеленского принято важное решение по Донбассу
13:52
Мария Миронова откровенно о рождении ее ребенка суррогатной матерью
13:48
У Чеховой случился множественный оргазм
13:40
Россиян предупредили о смертельной опасности (видео)
13:30
Зеленский попался в хитроумную ловушку Порошенко
13:29
Страшная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
13:19
"Вырежем всю семью": сумасшедшую повязали при попытке облить кислотой Плющенко
13:08
Наставники "Голоса" перестали общаться с победителем-инвалидом Данилой Плужниковым
13:03
Сексапильная Памела Андерсон с голым красавцем заставила трепетать Сеть
13:02
В Белоруссии забили тревогу из-за состояния здоровья Лукашенко
12:58
В подмосковном хостеле произошло массовое отравление
12:40
"Генерирует угрозы": умирающее НАТО признали опасным для мира
12:40
Под Петербургом вандалы подожгли музей
12:34
Ягудин встал грудью за оплеванную Самодурову
12:31
Сколько на самом деле стоит оскандалившаяся София Ротару
12:29
Сафронов раскрыл правду о "Битве экстрасенсов"
12:22
Банковские комиссии за услуги ЖКХ уйдут в прошлое
12:04
Гороскоп на неделю
12:02
ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе
11:48
"Меня ломало": Дмитрий Назаров рассказал о съемке в новом сезоне "Кухни"
11:42
В Псковской области опрокинулся автобус со школьниками
11:42
"Результат налицо": украинцы взвыли от нищеты из-за Майдана
11:42
"Гоголь-моголь" я не хочу": ужаснувшаяся Валерия отказалась от ребенка из пробирки
11:30
"Пьяное чучело": Порошенко захотели повесить на майдане
11:26
На двух МЦД произошел сбой в движении поездов
11:17
Киев объявил охоту на британских журналистов
11:15
Звезду сериала "Солдаты" чуть не задушили
11:13
Бабенко положила Пугачеву на лопатки
10:58
Володин рассказал о самом важном законе ноября
10:52
ЦБ лишил лицензии Осколбанк
10:49
Заявлено о воссоединении Федора Бондарчука с бывшей женой
10:43
Падение Меркель на сцене сняли на видео
10:40
"Хватит, пожалуйста": Иванова взорвалась от слухов о "Тесте на беременность"
10:22
Путин поразил народ железной выдержкой (видео)
10:19
Минтруд отказался сделать 31 декабря выходным
10:02
"Вынос мозга был мощный": альфонса из шоу "Танцы" разыскивает полиция
09:57
The Pussycat Dolls вернутся на сцену
09:54
Павел Прилучный подтвердил роман с Дарьей Мороз
09:51
Крымский курорт признан лучшим в мире
09:35
"Варварская выходка": Украина сорвала выступление России на форуме ООН
09:25
Злопыхатели заставили дочь Пескова пойти на крайние меры
09:15
Популярная певица рассталась с сыном миллиардера
08:55
Оставленная мать оказалась беспощадной к Корчевникову
08:54
Экс-президент Польши Лех Валенса попал в больницу
08:42
"Совсем сдурела": голая Сябитова вызвала оторопь
08:31
"Больше вариантов нет": опозорившемуся в туалете сыну Сафронова вынесли приговор
08:09
Притворяется жертвой: россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами
06:34
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин готовят побег из России после слухов о разладе
06:20
Человек пророссийских взглядов: рядом с Зеленским нашли "агента Путина"
04:47
Сделано громкое заявление о романе Роналду с мужчиной
02:19
Меган Маркл дали пожизненный срок
00:16
Вышвырнутая из театра Доронина оказалась в больнице
21:59
Отсутствие морщин у Бабкиной получило странное объяснение
21:40
"Поездам лучше не ездить": на Крымском мосту увидели серьезную проблему
21:28
Лорак довела Навку до слез
21:16
Дана Борисова рассказала о пьянке на морозе
20:58
Шикующий Тарасов выделил на жизнь дочери копейки
20:34
Развенчан миф о самой модной диете
20:08
Россияне приняли испытание ракеты за НЛО
19:21
В лесопарке Екатеринбурга было найдено тело маленького ребенка
19:11
Любовница Тимати проехалась по неухоженным молодым мамам
19:05
Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге обратились за помощью к правительству РФ
18:39
Концерты отменены: Мадонна мучается из-за страшных болей
18:33
Сдавший Зеленский попал в полную зависимость от Путина
18:31
Сальную Волочкову в срочном порядке отправили к медикам
18:19
"Вы невеста?": Бочкарева спровоцировала слухи о замужестве
17:55
"Это его последний шанс": сыну Сафронова срочно требуется операция
17:28
"Посажу": пилот Путина показал чудеса мастерства в жутких условиях
17:22
"Вышел едва живой": Корчевников о выматывающей ночи с известной актрисой
17:01
В Иркутской области медсестра жестоко издевалась над ребенком-инвалидом
16:56
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Стаса Обухова
16:40
Тарзан достал из трусов горячий агрегат (видео)
16:40
"У меня пушок вырос": Гагарина поделилась сокровенным секретом
16:28
Скрывал десять лет: Шепелев раскрыл внебрачного сына звезды российских сериалов
16:04
ПНС по указке США голословно причислило российских пленников к ЧВК "Вагнера"
16:01
Разведенная Буланова сцепилась с Власовой на свадьбе
16:00
Как выбрать самую вкусную хурму
15:59
Российские силовики показали задержание особо опасной банды (Видео)
15:55
"Какая гадость!": Подольскую опустили ниже плинтуса
15:55
Разинувшим рот на Донбасс и Крым украинцам щелкнули по носу
15:44
"Третьим будешь?": как устроить оргию по всем правилам
15:41
"У ребенка может быть травма!": Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
15:37
Летающая эконом-классом Бородина рассказала о баснословных тратах на отдых
15:37
Под Петербургом после укола скончался школьник
15:31
Связавшая жизнь с алкоголем Бузова попала на деньги
15:26
Вячеслав Моше Кантор: Антисемитизм – это ненависть, не знающая границ
15:25
Подмосковные врачи спасают жизнь изувеченного живодером кота
15:14
"Какой ужас!": сильно сдавшего Панина перепутали с допившимся до ручки бомжом (Фото)
15:06
"Стахановским темпом": опозорившемуся Зеленскому пообещали переворот
15:02
В Нижнем Новгороде единороссы помогли восстановить газоснабжение
14:55
"Это восхищает": известная супермодель возбудила народ обнаженкой
14:54
"Я была под постоянным контролем": молодая жена о невыносимой жизни в семье Краско
14:49
Бабкина довела россиян до исступления экспериментами с внешностью
14:40
Под Москвой живодер изувечил кота и выкинул на помойку
14:33
"Есть яйца Фаберже, а есть обычные яички": Бородина об унизительном сравнении с Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ее проблемы!": Шаляпин рассказал о ревности Цымбалюк-Романовской
"Наша новая суррогатная мать": сбежавший от Цымбалюк-Романовской Шаляпин сделал заявление
"У ребенка может быть травма!": Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Путин лично простился с умершей от рака Вербицкой
"Я сейчас нужна сыновьям": Кожевникова боится за здоровье детей
Лукашенко ответил Путину черной неблагодарностью
Шоу-бизнес

"На гастролях расслабился": Королева ужаснулась от вида раскабаневшего Тарзана

Сергей Глушко. Фото: www.globallookpress.com
Вид внезапно растолстевшего Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, шокировал его супругу певицу Наташу Королеву. Артистка публично отчитала мужа.

Продолжение: "Ямы какие-то, рытвины на лице": Водонаева вылила ушат грязи на Бородину
прочитано 526 раз

49-летний актер и эротический танцовщик Сергей Глушко вынужден всегда быть в форме. Без привлекательного тела в профессии стриптизера делать нечего. Для этого Тарзан постоянно делает упражнения. Супруг Наташи Королевой качает железо даже в поездках по стране, коих у него очень много.

ПО ТЕМЕ

Тарзан достал из трусов горячий агрегат (видео)

Тарзан тащил пьяную Королеву после загула в клубе

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Результатами тренировок Глушко хвастается в соцсетях, выставляя "полуобнаженные" фото, пишет "Экспресс газета". Видимо, появление в чем мать родила отлично мотивирует его на работу в спортивном зале.

Между тем в "Инстаграм" мужа Наташи Королевой появился снимок, к которому подписчики были не готовы. На опубликованном фото было массивное тело толстяка в одних трусах. К туловищу с помощью фоторедактора приделали голову Сергея Глушко.

Вид раскабаневшего с помощью ретуши Тарзана ужаснул Наташу Королеву. Артистка в шутку отчитала танцора.

"Алле! Ты шо та на гастролях расслабился, соберись!" — написала вокалистка мужу.

"Пап, че то ты на гастролях расслабился немного", – упрекнул артиста сын Архип. "Карбонары поел", – пошутил в ответ Тарзан.

Отметим, что сама Наташа Королева спортом заниматься не любит. Были периоды, когда она усиленно занималась под чутким руководством мужа, чтобы привести себя в форму к какому-то событию, но ходить в фитнес-клуб на постоянной основе артистка не хочет.

"Я не могу позволить себе потратить на это железо кучу своей энергии, которую я могу потратить в другое место. А не туда. У меня это не с отдачей. У меня забирает. Я прихожу и потом лежу полдня отдыхаю после спортзала", – говорила супруга Сергея Глушко в недавнем интервью.

29 ноября 2019, 16:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наташа Королева: от подсолнухов до абрикосовых снов

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
зря ты глушко етот коллаж сделал. ты врядли таким будешь, а вот рак или сифилис лечить долго будешь
1

Популярные темы форума

Политика

Перед встречей Путина и Зеленского принято важное решение по Донбассу
"Пьяное чучело": Порошенко захотели повесить на майдане
Разинувшим рот на Донбасс и Крым украинцам щелкнули по носу
Макрона поддержали за диалог с Путиным

Шоу-бизнес

"Ямы какие-то, рытвины на лице": Водонаева вылила ушат грязи на Бородину
"На гастролях расслабился": Королева ужаснулась от вида раскабаневшего Тарзана
"Не знал никого, кроме Агутина": экс-участник о взятках на шоу "Голос"
Перекошенный Пресняков схватил за горло роскошную Ветлицкую

Проишествия

Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
Запад попался на наглой лжи о Сирии
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

Павел Прилучный подтвердил роман с Дарьей Мороз

Жена поинтересовалась, почему он ей не рассказал
Шоу-бизнес

"Совсем сдурела": голая Сябитова вызвала оторопь

Поклонники испытали странные ощущения от вида знаменитости
Шоу-бизнес

"Вырежем всю семью": сумасшедшую повязали при попытке облить кислотой Плющенко

Фигурист пребывает в шоке
Шоу-бизнес

Бабенко положила Пугачеву на лопатки

Актриса продемонстрировала талант

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Как завоевать мужчину-Водолея
Как завоевать мужчину-Козерога
Гороскоп на декабрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин встал грудью за оплеванную Самодурову
Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей
"Кто-то лает, вякает": Дзюба дал достойный ответ обматерившим его фанатам (видео)
Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)

Регионы

Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru