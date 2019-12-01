"Делай предложение!": Аллегрову застали в нежных объятиях Баскова

Группа российских знаменитостей возвращалась из Дюссельдорфа. Филипп Киркоров, Николай Басков, Анжелика Варум, Ани Лорак, Ирина Аллегрова и Игорь Крутой летели на частном самолете.
Настроение у представителей отечественного шоу-бизнеса было отменным. Артисты с удовольствием подшучивали друг над другом.
Игорю Крутому удалось заснять занимательный диалог. В кадре Николай Басков нежно обнимает Ирину Аллегрову. В это время артистка напевает композицию "Незаконченный роман".
Артистка отмечает: "А мы накаркали этой песней, он прям не закончился, он лишь продолжается". Николай Басков тут же добавляет. "Потому что он может начаться! Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!". Аллегрова ловит певца на слове: "Ну так делай мне предложение!".
Судя по всему, такого поворота событий Николай Басков не ожидал. Растерявшись, он закрыл объектив камеры рукой.
Видео появилась в инстаграм-аккаунте Игоря Крутого. Ролик вызвал восторг публики. В комментариях к публикации отметился даже Филипп Киркоров. "Невероятное путешествие! И пусть недосып, пусть устали, но какой кайф! До встречи через несколько часов на нашем празднике!✌️", – написал поп-король.
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