"Противно!": Канделаки пришла в гнев из-за домашнего насилия

Накануне Дмитрий Тарасов принял участие в шоу рэп-исполнителя T-Killah, где затронул тему насилия в семье. Футболист заявил, что допускает рукоприкладство в отношении женщин, которые ведут себя слишком эмоционально. В то же время он добавил, что никогда не поднимет руку на беременную.
Тина Канделаки призналась, что высказывание Дмитрия Тарасова повергло ее в шок. Телеведущая впервые услышала о том, что существуют "красные линии", преступив которые женщина может серьезно поплатиться.
"Я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, "дать леща" и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно", – написала журналистка в своем телеграм-канале.
Знаменитость беспокоится, что юные поклонники футболиста могут посмотреть это интервью и позаимствовать его приемы общения с женщинами. "На выходе мы получим продолжение проблемы насилия вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое!" – продолжила Тина Канделаки.
Телеведущая отметила, что нет никаких "красных линий", которые позволяют мужчинам распускать руки. Она призвала своих читательниц уходить от абьюзеров и осуждать любые разговоры на тему допустимости рукоприкладства. "Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг", – заключила она.
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