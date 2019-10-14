Футболист Оздоев раскрыл правду о романе с Тиной Канделаки

Спортсмен в своем "Инстаграм" попросил прессу с уважением отнестись к его семье. "Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе. Но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье", – написал футболист.
Оздоев обратился ко всем читающим его пост с просьбой оставаться честными людьми. Также 26-летний уроженец Грозного поздравил всех с выходом на Евро-2020.
Ранее Оздоев стал автором одного из пяти голов, забитых в ворота кипрской сборной в отборочном туре на Чемпионат Европы-2020.
Напомним, 13 октября сборная России с разгромным счетом 5:0 одержала победу над сборной Кипра в ходе отбора на Евро-2020.
Что касается казуса с Тиной Канделаки, то ведущая на своей странице в "Твиттере" объяснила свою ошибку. По словам телезвезды, она имела в виду Магомеда Оздоева, но "один футболист "Зенита" в ее сознании вытеснил другого". Также Тина Канделаки добавила, что рада подобным образом привлечь дополнительное внимание к победе национальной команды Станислава Черчесова. Сплетни об отношениях с футболистом она оставила без комментариев.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Почему рак массово съедает людей?
Три раза за ночь это нормально?
Админы не дают ответить
Ваше отношение к многоженству
Давайте поиграем!
Беременна в 17