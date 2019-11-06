"Ты будешь плакать кровавыми слезами": взбешенная Пугачева размазала сплетника Малахова

Андрей Малахов прокомментировал конфликт с юмористом Максимом Галкиным. По словам телеведущего, комика "накрутила" влиятельная супруга Алла Пугачева.



Более года назад журнал, подконтрольный шоумену Андрею Малахову, опубликовал материал, в котором говорилось о новом доме Аллы Борисовны и Максима на Кипре. В статье была опубликована фотография особняка, который якобы построили звезды.

Комик отреагировал на текст незамедлительно. В личном "Инстаграм" он назвал шоу Малахова на телеканале "Россия 1" "дешевым лживым балаганом", а самого Андрея "главным телесплетником страны".

Между тем телеведущий отметил, что изданием, из-за которого разгорелся скандал, он на самом деле не руководит. Малахов действительно числится там главным редактором, но каждую минуту контролировать, то, что пишет его сайт, он не может. Работа на телевидении отнимает все его время. "Я пишу либо разворот, либо колонку для номера. Все. А все думают, что это я что-то решаю. И люди обижаются", – оправдался шоумен в эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Андрей Малахов отметил, что лично ему "глубоко все равно", где живет та или иная звезда и какое гражданство она имеет или собирается получить. Он добавил, что, по его мнению, статья обидела не самого Максима, а Аллу Борисовну. Взбешенная Пугачева сама связывалась с телеведущим.

"До этого за полгода был звонок от нее. И через крик ее в мой адрес: "Что происходит?! Хватит уже писать!". Уже не помню этот текст, но это было про публикации, типа, хватит нас трогать. Я ничего не успел объяснить, она бросила трубку. После этого я пытался позвонить ей в прощенное воскресенье, но она везде не брала трубки. Я ей написал сообщение, как рекомендует церковь настоящим христианам поступать в таких случаях. Но она не ответила. Я думаю, что эта публикация стала дополнительной каплей, когда она решила настроить Макса", – поведал шоумен.

Андрей Малахов подчеркнул, что Максим Галкин сам поступил некрасиво, высмеяв его уход с Первого канала в своем "Инстаграм". "Видео с такими шутками и с подхихикиванием Аллы Борисовны на заднем плане: "Андрей, ты еще вернешься, ты будешь плакать кровавыми слезами", – эмоционально сказал шоумен.

Телеведущий отметил, что обиду на Аллу Пугачеву и Максима Галкина не держит. Более того, с юмористом при встрече всегда здоровается.