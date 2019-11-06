Сбежавшую от Фадеева Серябкину застукали с молодым красавцем

Ольга Серябкина не так давно покинула лейбл продюсера Максима Фадеева. Похоже теперь у девушки появилось время на обустройство своей личной жизни.

Певицу заметили на улицах столицы. Как всегда красивая знаменитость, впрочем, решила зашифроваться, из-за чего выбрала для себя не самую красивую одежду. Огромное пальто оверсайз скрыло потрясающую фигуру артистки, равно как и балахонистые штаны. Лицо же девушка спрятала в тени от обычной черной кепки. Подобные меры предосторожности сделали ее общий вид весьма неприглядным, однако поклонники все равно разглядели в своеобразной одежде любимую певицу.

Тем не менее, причиной столь резкого изменения образа кроется в простой детали – народные папарацци застукали эффектную брюнетку с мужчиной, личность которого не удалось установить. Тем не менее, как сообщает газета "Комсомольская правда", некоторые заподозрили, что это – новый ухажер Серябкиной.

Ольгу вместе с поклонником заметили на Болотной набережной. Молодая пара приехала на одном авто, а затем проследовала в ресторан на Стрелке. Отмечается, что фотограф, которому посчастливилось застать знаменитость, далеко не сразу признал ее из-за маскировки.

Источники близкие к Серябкиной подтвердили, что молодой человек действительно является ее близким другом. По словам инсайдеров, именно он подарил девушке кольцо, из-за которого ранее в СМИ поднялась настоящая шумиха. Впрочем, сама Ольга никак не комментирует фото. Она лишь сказала, что обсуждать свою личную жизнь больше не собирается.