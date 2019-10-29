Окольцевали: фаворитка Фадеева о переменах в личной жизни

На концерте Molly появилась с изящным кольцом на пальце. Внимательный корреспондент "Дни.ру" тот же пристал с вопросами – мол, от кого. Но Серябкина загадочно улыбнулась – заверила, что это подарок близкого человека.
Меж тем, кольцо это помолвочное. И оно дает простор для досыслов о переменах в личной жизни звезды. Вероятно, 34-летняя певица встретила свою любовь и дело движется к свадьбе. Но Оля пока про это говорить не хочет.
Серябкиной часто приписывают романы с разными знаменитостями. То она-де крутит с Егором Кридом, то с участником вокального проекта "Голос" Олегом Майами, то с Оксимироном, а то и вовсе с говорят про роман с Максимом Фадеевым. Серябкину часто даже называют фавориткой продюсера, хотя у них чисто деловые отношения.
Вообще же о своих мужчинах певица говорить не любит. Лишь однажды в интервью она заметила: "Не так давно я рассталась с известным музыкантом, он примерно мой ровесник. Назвать его имя не могу, мы договорились никогда не рассказывать друг про друга. ...Судьба свела с коллегой. Классным, веселым. Который в результате истерзал мне сердце… Замучил претензиями. Я часто уезжала на гастроли, он тоже уезжал… В общем, не получилось. По большому счету, ему посвящены мои последние несколько песен. Например, в "Перепутала" звучит практически цитата из моей последней эсэмэски: "Я устала любить пустоту, похоже, впервые. За тебя никогда не умру, но, может, другие…"
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