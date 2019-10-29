Окольцевали: фаворитка Фадеева о переменах в личной жизни

Ольга Серебякина, выступающая уже несколько лет под псевдонимом Molly, с аншлагом выступила в столичном клубе Red, где представила сольное шоу с масштабной видеостеной и современной хореографией. Поклонники считают ее очень яркой, сексуальной, смелой, и все гадают, кому же такая красота достанется. Оказывается – сердце певицы уже несвободно...

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