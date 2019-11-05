Орбакайте заикнулась о женитьбе среднего сына

Сын вокалистки от бизнесмена Руслана Байсарова – 21-летний Дени – живет в Англии. Звездный отпрыск окончил местный элитный вуз со степенью бакалавра и поступил в магистратуру.
Как оказалось, у Дени уже какое-то время есть возлюбленная. О том, что у наследника появилась девушка, Кристина Орбакайте узнала не сразу. По некоторым данным, сын звезды встречается с подругой детства по имени Мария. Певица признается, что у Дени уже есть от нее секреты – он самостоятельный и самодостаточный юноша.
"Сейчас другая, знаете, молодежь. Они еще долго выбирают, разбираются, поэтому пусть еще погуляет", – добавила Кристина Орбакайте, уточнив, что она не торопит Дени с женитьбой.
Отметим, что у вокалистки трое детей. Певица родила первенца он музыканта Владимира Преснякова. Старший отпрыск звезды – 28-летний Никита Пресняков – давно живет отдельно. Он женат на модели Алене Красновой. Ранее Никита занимался съемкой и монтажом, а потом создал собственный продакшн, который приносит доход. Параллельно молодой мужчина является солистом музыкального коллектива MULTIVERSE.
Младший ребенок Кристины Орбакайте – семилетняя Клавдия Земцова. Девочка родилась в браке певицы с предпринимателем Михаилом Земцовым. Ребенок ходит школу, занимается спортом, а еще много времени уделяет балету.
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