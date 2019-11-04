"Занудный папаша": Галкин сравнил себя с Пугачевой и расстроился

В личном "Инстаграм" артист рассказал, что сейчас находится в Кирове. До начала выступления комик коротал время, пересматривая видеозаписи на своем мобильном. Кадры, на которых запечатлены его шестилетние дети от Аллы Пугачевой, заставили Максима Галкина задуматься.
"Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю, что я довольно занудный папаша 😂 Алла как-то умудряется их воспитывать без излишнего ворчания😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал расстроенный муж Примадонны в микроблоге.
На записи юморист отчитывает двойняшек Лизу и Гарри за то, что они якобы чавкают. Мальчик не согласен с претензиями отца, он заявляет, что просто ест. А девочка корчит забавные рожицы.
Публикация Максима Галкина вызвала у поклонников восторг. Одной из первых на запись отреагировала вокалистка Полина Гагарина. "От них невозможно оторваться 😍, – написала она.
Другие подписчики поспешили успокоить Максима Галкина. "На мой взгляд, замечательный папаша))) и очень добрый!!!", "Да вы же замечательный Папа!😍👍", "Такие классные👍 яблочки от яблонь недалеко упали ))💙💓🤗", – писали интернет-обыватели.
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