Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной

Последнюю неделю СМИ много писали о конфликте между Ксенией Бородиной и Ольги Орловой, который за время работы на "Доме-2" стали настоящими подругами.
Пресса утверждает, что поводом для разлада стала интрижка Орловой с женатым мужчиной, которую не смогла одобрить Бородина. Обе девушки никак не комментировали ситуацию, однако теперь Орлова нарушила молчание.
Ольга назвала информацию сфабрикованной уткой СМИ. Также она использовала выражения "бред", "сплетни" и тому подобное.
"Уважаемые интернет-издания! Вам самим-то не надоело быть писателями-фантастами? Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами! Перестаньте фантазировать и делать свою "левую кассу" на этих темах", – написала телеведущая в своем микроблоге.
В заключении она обратилась к Бородиной и призналась, что ждет не дождется любимую подругу с отпуска. Впрочем, знаменитая ведущая так и не ответила.
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