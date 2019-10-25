"Мы с папой чуть не умерли": Бородина рассказала о происшествии с дочерью

Во время выступления Тея оступилась, и едва не упала. От "позора" ее спасла старшая сестра. Все это время за девочкой с трепетом наблюдали ее родители – Ксения Бородина и Курбан Омаров.
"Мы с папой чуть не умерли и переживания, и смех одновременно. Бедная булочка так старалась! Туфли подвели... Умнички мои! Мару уже профи, а у Теюши это первый опыт, гордимся всегда ими", – написала в микроблоге знаменитость. При этом она опубликовала видео описанного эпизода.
Фолловеры поддержали телеведущую в комментариях поддержали. Среди них оказались и знаменитые коллеги Ксении Бородиной. "Умничка какая! И точку взяла перед фотографами, и туфельки пронесла. Держится суперпрофессионально! Тея, поздравляем с дебютом на подиуме!" – отметила дизайнер Белла Потемкина. А Эвелина Бледанс констатировала: "Малявки – молодцы".
Отметим, желание стать моделью у младшей дочери Ксении Бородиной появилось уже давно. Примечательно, что после показа девочка еще больше захотела стать знаменитой манекенщицей. Инцидент ее вовсе не смутил, напротив, Тея призналась, что ей нравится, когда на нее смотрят.
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