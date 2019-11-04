Лолита показала "неиспорченную взрослыми хитростями" 21-летнюю дочь

Сегодня, 3 ноября, единственная наследница певицы празднует день рождения. Дочери Лолиты Милявской, Еве, исполнился 21 год.

В личном "Инстаграм" артистка опубликовала видео из личного архива. В кадре крупным планом запечатлена Ева. Лолита Милявская сама снимала дочь на камеру мобильного телефона.

Певица попросила отпрыска произнести что-нибудь по‑английски. "I love you", – сказала Ева родительнице. "I love you so much. Как хорошо, что ты у меня есть. Моя любимая девочка. Люблю тебя сильно-сильно", – ответила Лолита. "И я люблю тебя, скучать буду", – добавила девушка. "А ты мне звони чаще. В любое время", – обратилась к ней Милявская.

Ниже артистка написала трогательное поздравление отпрыску. Звезда еще раз призналась дочери в любви.

"Моей Еве сегодня Уже!)))... Нет, оставайся маленькой, не испорченной взрослыми хитростями! Сканируй людей, как ты это и делала). Имей Свое независимое мнение! Делай мне замечания, когда я не права! Учись с наслаждением! Главное, знай и помни, что я тебя Люблю всегда и просто так! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметила вокалистка.

К поздравлениям присоединились звездные друзья Лолиты Милявской. Не остались в стороне и поклонники, они интересовались, почему мама и дочь сегодня не вместе. "Я в Сибири на гастролях", – пояснила вокалистка.

Напомним, единственная дочь певицы Лолиты Милявской Ева почти с рождения живет в Киеве с бабушкой. Сейчас девушка учится в филиале Варшавского университета на филологическом факультете.

Отметим, что Ева является особенным ребенком, потому что родилась недоношенной. "Я очень боялась... Недоношенность... Она долго в кувезе лежала и домой пришла в таком виде, в котором можно кормить хотя бы из соски. А так она вся в дырочку была от капельниц. Это сейчас обычное явление… Она кило двести. Все боялись. Задержки неминуемы. Когда Ева появилась на свет, мне врач сказал: "Пока не привыкли – откажитесь", – ранее в интервью откровенничала Лолита Милявская.