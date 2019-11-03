Екатерина Климова отвезла мать к святыне

Екатерина и Светлана Владимировна посетили одну из главных святынь и место паломничества христиан всего мира – Храм Гроба Господня. О походе Екатерина Климова отчиталась в личном "Инстаграм".
Для экскурсии знаменитость облачилась в легкое персиковое платье в пол. Актриса покрыла голову прозрачным платком.
Родительница Екатерины Климовой тоже выбрала платье, правда, с длинными рукавами. Наряд Светланы Владимировны был цвета пыльной розы. Плечи женщина укрыла серым палантином.
Добавим, Екатерина Климова часто путешествует вместе с детьми. Пока артистка берет с собой только старших детей: 17-летнюю Елизавету, 12-летнего Матвея и 11-летнего Корнея. Младший ребенок звезды – четырехлетняя Белла – остается на попечении нянь. Девочка надеется, что мама скоро начнет брать в отпуск и ее.
Напомним, что Екатерина Климова не так давно развелась с молодым мужем, актером Гелой Месхи. Примечательно, что артистка сохранила дружеские отношения с первым супругом, актером Игорем Петренко. Они в равной мере занимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе на торжествах.
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