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Шоу-бизнес

"Облысение – дело серьезное": Бузова может остаться без волос

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com.
Ольга Бузова стремительно теряет шевелюру. Это заметили не только друзья поющей телеведущей, но и ее поклонники.
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В первом выпуске программы "План Б", где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут друг другу пару, поющая телеведущая заявила, что юмористу нужна девушка с натуральной красотой. По словам звезды, сейчас мало представительниц прекрасного пола, которые не ложились на стол хирурга, не злоупотребляли уколами красоты и не наращивали ресницы.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Между тем, как справедливо заметили фанаты шоу, сама Ольга Бузова в тот момент сидела с искусственными прядями в волосах. У теледивы были пышные локоны длинной практически до талии.

Интересно, что на снимках, которые делают папарацци, у певицы менее богатая шевелюра. Более того, иногда создается впечатление, что волосы звезды "жиденькие".

"У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами, – рассказывает участник "Дома-2" Рустам Солнцев. – Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Ольга Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике".

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Тем временем трихолог говорит, что причиной потери волос может быть не только унаследованная склонность. Облысение может начаться из-за заболеваний различных органов и систем, а также из-за внешних причин: частое окрашивание, постоянное использование укладочных средств, наращивание волос. 

"Облысение – дело серьезное. Это заболевание, и его надо лечить. Методов много, они подбираются, исходя из индивидуальных особенностей пациента. Спустя полгода интенсивной терапии можно говорить о каком-то результате. Лечат алопецию не только таблетками, специальными шампунями, но и процедурами на медицинской аппаратуре. Появление в клинике необходимо", - цитирует специалиста-трихолога Наталью Яковлеву Sobesednik.ru.

3 ноября 2019, 12:43
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