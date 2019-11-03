"Облысение – дело серьезное": Бузова может остаться без волос

В первом выпуске программы "План Б", где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут друг другу пару, поющая телеведущая заявила, что юмористу нужна девушка с натуральной красотой. По словам звезды, сейчас мало представительниц прекрасного пола, которые не ложились на стол хирурга, не злоупотребляли уколами красоты и не наращивали ресницы.
Между тем, как справедливо заметили фанаты шоу, сама Ольга Бузова в тот момент сидела с искусственными прядями в волосах. У теледивы были пышные локоны длинной практически до талии.
Интересно, что на снимках, которые делают папарацци, у певицы менее богатая шевелюра. Более того, иногда создается впечатление, что волосы звезды "жиденькие".
"У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами, – рассказывает участник "Дома-2" Рустам Солнцев. – Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Ольга Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике".
Тем временем трихолог говорит, что причиной потери волос может быть не только унаследованная склонность. Облысение может начаться из-за заболеваний различных органов и систем, а также из-за внешних причин: частое окрашивание, постоянное использование укладочных средств, наращивание волос.
"Облысение – дело серьезное. Это заболевание, и его надо лечить. Методов много, они подбираются, исходя из индивидуальных особенностей пациента. Спустя полгода интенсивной терапии можно говорить о каком-то результате. Лечат алопецию не только таблетками, специальными шампунями, но и процедурами на медицинской аппаратуре. Появление в клинике необходимо", - цитирует специалиста-трихолога Наталью Яковлеву Sobesednik.ru.
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