"Я не собираюсь умирать": сын Сафронова без трусов царапал дверь туалета и страшно выл

Лука Затравкин – самый любимый сын художника Никаса Сафронова – весит около 200 килограммов. Иногда из-за своей полноты он попадает в нелепые ситуации. Недавно в самолете рейса Казань-Москва он решил пойти туалет, а выбраться самостоятельно уже не смог и начал звать на помощь. Как говорят очевидцы, Лука колотил по стенам, царапал дверь, кричал и страшно протяжно выл.
Луку охватила паника, ведь самолет начал снижаться, и командир объявил о необходимости пристегнуть ремни, а он сидел на унитазе и не мог подняться. В итоге парень начал истошно орать, что не собирается умирать в туалете. К счастью, экипажу его удалось вызволить. Эту анекдотичную историю сообщила в своем телеграм-канале Божена Рынска. Как напоминает "Экспресс-газета", наследник Сафронова уже раза три застревал в унитазах различных самолетов, но все равно не отказывается от их посещения.
Ранее в интервью "Дни.ру" Никас Сафронов сокрушался: "Мой сын Лука тоже очень полный. Однажды я ему сказал, что он должен похудеть, чтобы быть моим другом, и он быстро сбросил лишний вес, – за восемь месяцев похудел со 159 до 73 килограммов. Но сегодня снова набрал".
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