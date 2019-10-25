У Солнцева украли эротические снимки с женой-пенсионеркой

Шоумен заявил, что преступление совершил его приятель. Гоген Солнцев очень переживает по поводу пропажи и надеется на помощь стражей порядка.
"Мой знакомый попросился у меня переночевать. Пока я спал, он вынес у меня телефон, в котором были снимки интимного содержания. Этот парень обколол меня клофелином", – приводит слова шоумена Teleprogramma.pro. Также Гоген Солнцев подчеркнул, что у него есть копия паспорта втершегося в доверие злоумышленника.
Артист сообщил, что в его доме уже побывала полиция. Были сняты отпечатки пальцев. Гоген Солнцев рассказал, что у него было много всевозможных украшений. "Сейчас проверяю, все ли на месте. Дело в том, что в мой дом одно время Катя приводила всяких бомжей. Возможно, что-то своровали они", – поделился шоумен.
Гоген Солнцев добавил, что после уколов знакомого уснул буквально на час. Но даже этого времени вору хватило, чтобы стащить телефон скандальной звезды.
Напомним, ранее стало известно, что Гоген Солнцев купил своей престарелой жене Екатерине Терешкович гроб. Более того, фрик, прославившийся благодаря эфирам на "России 1", заставил супругу написать завещание, потому что ее состояние ухудшается.
Как писали "Дни.ру", в случае смерти Терешкович ее двухкомнатная квартира в Москве, дача в Подмосковье и счета отойдут ее мужу – Гогену Солнцеву. Достанутся ему и дорогие украшения. Взрослой же дочери Екатерины Полине достанется лишь автомобиль 1998 года выпуска. Женщина намерена после смерти матери оспорить завещание.
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