Измученная лечением жена Солнцева удрала из госпиталя в тапочках

Женщина лечится от алкогольной зависимости. Сейчас она находится в реабилитационном центре. Однако, похоже, ей там совсем не нравится, раз дама так сильно рвется домой. Лечение женского алкоголизма – процесс долгий и мучительный, который способны выдержать не все.
Гоген частенько навещает жену в подмосковной клинике. Он отмечает, что старается каждую свободную минуту проводить с возлюбленной, но плотный график выступлений не всегда позволяет ему это делать. Тем не менее, мужчина отметил, что крайне взволнован ухудшающимся состоянием супруги.
"Она часто в последнее время начинает нести глупости. Причем врачи не могут поставить ей точный диагноз. Это точно не Альцгеймер. Сейчас Катя перестала пить, хотя срывы все равно бывают. Она просто ночью может сбежать из центра в тапочках и приехать домой", – цитирует слова знаменитости издание Teleprogramma.pro.
Ранее, обеспокоенный состоянием Екатерины шоумен приобрел для нее гроб, посчитав, что пожилой даме осталось немного и решив припугнуть ее. Потом мужчина заставил ее написать завещание, согласно которому большая часть наследства достанется ему. В случае смерти Терешкович Солнцеву отойдут загородный дом, квартира в Москве, а также деньги и драгоценности. Своей же дочери Полине женщина завещала только подержанный автомобиль 1998 года выпуска.
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