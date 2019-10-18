"Он мой любимчик": Сафронов отписал имущество парню

Никас Сафронов не только самый известный, но и самый плодовитый художник России. И в отношении картин, и в отношении детей. У него пятеро сыновей от разных женщин – Стефано, Ландин, Дмитрий, Юро и Лука. Последнему живописец решил оставить практически все свое состояние.

"Я был женат только один раз – на Франческе, – рассказал Сафронов во время онлайн эфира на странице "Дни.ру" в социальной сети "Инстаграм". – С остальными же женщинами я встречался коротко, без обязательств, но подлым по отношению к ним не был, финансово участвовал в воспитании детей, если они появлялись".

"Про существование Луки я узнал, когда ему уже было года четыре, – продолжает Никас. – Несколько лет помогал ему даже не видя – просто отправлял его матери деньги. Когда он собрался ехать на музыкальный конкурс, дал очень большую сумму. Но он привез второе место, после чего я сказал ему: "Лука, ради вторых мест не стоит туда ездить". Он все понял и впредь стал побеждать, был лауреатом".

"Лука был полный, но я сказал, что он должен похудеть, чтобы быть моим другом, и он быстро сбросил лишний вес, – за восемь месяцев похудел со 159 до 73 килограммов, – продолжает Сафронов. – Сегодня он мой самый близкий друг, мы видимся каждый день. Лука все свое время старается посвятить мне – живет рядом, помогает, поддерживает, ведет мой "Инстаграм". Сейчас он собирается ехать за рубеж и делать дорогостоящую операцию. Я, конечно, все оплачу и буду счастлив, если смогу ему быть полезен".

"По завещанию после моей смерти именно Лука получит больше всех, – заверил художник. – Он, может быть, внешне самый невыгодный из моих детей, но он – мой любимчик. Вначале у нас были сложные отношения – он меня выдавал, предавал, просматривал мой телефон, за что я его тихо ненавидел. А он всего лишь ревновал меня – мол, почему я не живу с его мамой, почему они не живут так же хорошо, как и я. Но потом он перестроил свой мозг и сейчас он мой самый настоящий сын, готовый всем людям помочь, как и я сам".

Картины Никаса стоят дорого. "Недавно в Гонкоге продали мою работу за 985 тысяч долларов, только что на благотворительном аукционе в Москве еще одна ушла за 38 тысяч евро, на аукционе "Сотбис" картину забрали за 107 тысяч, – признался Никас. – Но мне есть, куда тратить эти деньги. Например, много ушло на ремонт дорогой квартиры в Брюсовом переулке Москвы".

Ориентировочная стоимость этой многоуровневой квартиры Никаса Сафронова – 1 миллиард рублей. Хотя это не единственная его недвижимость. Но художник уже сделал распоряжение по поводу счетов и имущества... Так что сын Лука может о своем будущем не тревожиться.