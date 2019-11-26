"Она очень плоха, совершенно бездарна": Бузову погнали грязными тряпками с "Евровидения -2020"

Намерение певицы Ольги Бузовой представлять Россию на следующем конкурсе "Евровидение" назвали бредом. Поющая телеведущая показалась экспертам недостаточно талантливой.

Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что говорить о вокальном состязании "Евровидение 2020" еще очень рано. По его словам, сплетни об участии Ольги Бузовой в песенном смотре всего лишь хайп.

Гаспарян отметил, что желание артистки представлять Россию в Нидерландах (страна в мае 2020 года примет у себя "Евровидение") заслуживает похвалы. Если она сумеет показать себя во всей красе, да еще и споет что-нибудь запоминающееся, то будет замечательно. Между тем одного намерения артистки мало. В последнее время конкурсантов в нашей стране выбирают люди сверху, отметил критик.

"У нас голосование было давно. Есть несколько схем определения участников. В самых продвинутых странах – открытые конкурсы. Есть внутренний отбор, который осуществляют все каналы. У нас популярна византийская традиция, когда никто ни в чем не принимает участия, а просто выходит "начальник" и говорит, что поедет такой-то человек", – сказал Артур Гаспарян.

Журналист Сергей Соседов считает, что Ольге Бузовой на вокальном конкурсе делать нечего. Он, судя по всему, вообще погнал бы артистку со сцены грязными тряпками. По его мнению, у поющей телеведущей нет таланта, а следовательно, и шансов на победу. Якобы артистку и на пушечный выстрел не допустят к "Евровидению" – слишком серьезное это мероприятие, за которым внимательно наблюдают не только в шоу-бизнесе, но и во власти.

"Она очень плоха, совершенно бездарна, фальшиво поет. Я думаю, что у нее нет шанса, хотя в нашем сегодняшнем мире, где процветает абсурд и маразм, может быть все", – размазал Ольгу Бузову журналист в беседе с Sobesednik.ru.