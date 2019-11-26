Разъяренная Бледанс набросилась на молодого мужа Милявской

В программе Дмитрия Шепелева "На самом деле" Эвелина Бледанс буквально вцепилась в молодого мужа Лолиты Милявской. Актриса встала на защиту брошенной певицы.

Дмитрий Иванов был проверен на детекторе лжи в рамках скандального шоу на Первом канале. Мужчину обвинили в том, что он изменил Лолите Милявской, потому что та перестала устраивать его внешне. Иванов опроверг это и подчеркнул: когда долго живешь с человеком, перестаешь обращать внимание на его внешность. А в браке с Лолитой Дмитрий прожил почти десять лет. "К тому же сейчас она хорошо выглядит. Она говорила, что похудела на 14 килограммов", – подчеркнул Иванов.

Эвелина Бледанс встала на защиту певицы. Актриса намекнула на то, что Дмитрий оскорблял жену, ставя в вину лишний вес. "Она похудела, потому что уже ходила к психологу, потому что рассталась с Вами, потому что никто не называет ее толстой коровой, никто не понижает ее самооценку! Лолиту обожает вся страна! А когда она приходила домой – слышала такие слова, после которых ей приходилось поправляться!" – набросилась Бледанс на мужа Милявской.

"И какие слова?" – поинтересовался Иванов. "Вы разве ее не обзывали, что она толстая?" – прямо спросила Эвелина. Тот немедленно опроверг обвинения: "Вы что, смеетесь?! Даже мое воспитание не позволяет такое сказать. Мне сейчас обидно за то, что Вы говорите..."

Позже Дмитрий Иванов заверил, что его отношения с 38-летней Ольгой Кулиевой из Белоруссии начались после расставания с Лолитой Милявской. И причиной стали не лишние килограммы певицы, а другие проблемы. Он признался, что в прошлом году почти не занимался сексом с женой, а в 2019-м интима с Лолитой Милявской у него не было вовсе.