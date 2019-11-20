Лолиту Милявскую допросила полиция после заявления мужа об уголовном деле

Сотрудники полиции допросили исполнительницу о случившемся. Ведь стало известно, что используемый хакерами номер принадлежит самой артистке.
Но певица, в свою очередь, свою вину признавать отказывается. Она настаивает на том, что никакого взлома не было и в помине. По ее словам, Дмитрий сам оставил переписку на ее компьютере. Либо по неосторожности, либо по глупости. Ведь он регулярно заходил в социальные Сети с ее сервера.
"Может подозревать сколько угодно…", – заявила знаменитость.
Напомним, сам Иванов в эфире программы "Прямой эфир" заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела согласно двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки.
"Взломав аккаунт и показав переписку в средствах массовой информации, по телевидению – это уже уголовное дело. Без моего разрешения и с привлечением третьих лиц", – отметил экс-супруг Лолиты.
Кроме того, мужчина рассказал, что после случившегося столкнулся с травлей в Сети. Поклонники Милявской грозятся стереть его с лица Земли и растоптать. И даже его клиенты отказываются приходить к тренеру по игре в сквош на тренировки. Соответственно, доход Дмитрия из-за этого тоже значительно пошатнулся.
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